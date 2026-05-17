La historia interminable de intrigas en Vox

Vox nunca fue una gran familia en la Región de Murcia y mucho menos ahora, después de que el antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo, fuera defenestrado ante la vista de todos. Hay dos bandos bien diferenciados: los que se han quedado en el partido y los que han decidido seguir el nuevo camino de su exlíder territorial.

Estos últimos atacan desvelando las presuntas irregularidades que se cometían cuando formaban parte del partido y racionando bajas de afiliación cada semana con carta de despedida en redes sociales. Los fieles a Santiago Abascal, por su parte, contraatacan haciendo públicas conversaciones que en su día fueron privadas. La última, para demostrar que el caso de la concejala María Guerrero es un invento.

La guerra abierta entre Antelo y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, parece estar en el centro del conflicto. La acusación más grave contra este último llegó por parte de Guerrero, que le responsabiliza de haberse tenido que coger una baja por ansiedad. No solo eso, de la situación con la edil se dijo en un informe enviado a la dirección nacional de Vox que «roza el acoso, si es que no lo sobrepasa». Estas fueron las palabras de José Garre, edil de Vox en Torre Pacheco y entonces vicepresidente del Comité de Garantías de la formación de Santiago Abascal.

Nuevas comunicaciones entre Garre y la portavoz de Vox en Lorca, Carmen Menduiña, añaden contexto relevante sobre el asunto. Según varios mensajes de Whatsapp a los que ha tenido acceso La Opinión, el ahora exdirigente de Vox habría elaborado ese informe presionado. «Si hubiera hablado antes con Luis no lo hubiese hecho, aunque me hubiera jugado la cabeza. Lo que más me jode es que su familia y la mía se conocen desde hace cincuenta años», le comenta a Menduiña, entonces miembro del Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

«Estaba dolido», le reconoce ella, invitándole a hablar con él porque «no es rencoroso». Garre le confiesa entonces que le habían «utilizado». «Ocho años tirados a la basura; ocho años de familia, tiempo y dinero; ocho años para que unos hijos de la gran puta hagan sus putos negocios a costa de todos», señala en los mensajes enviados por la aplicación de mensajería instantánea. Incluso, llega a tildar de «vergonzoso» lo que le «estaban haciendo a Luis».

El propio Garre se dirige directamente al portavoz municipal de Vox en Murcia un 5 de diciembre para explicarle que él se limitó a decir lo que otros le transmitían: «Supongo que tendrán las pruebas que sustentan lo que dicen...». Es otra conversación trasladada a este periódico.

Otro cruce de mensajes atañen a Gestoso y el exconcejal de Vox en Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, puesto que se pone en duda que la situación de acoso de Guerrero en el Consistorio murciano fuera real. «Asesórate sobre una posible denuncia de acoso por parte de María. Está montando expediente para ello», le dice a Gestoso el pasado 10 de noviembre. El portavoz no parecía ser consciente de nada: «¿De acoso por quién y de qué? No entiendo». Ruiz le desvela que se refiere a la concejala de su grupo y que ella está «mal aconsejada».

Le advirtió de que tuviera «ojo» porque el ambiente estaba «convulso» e iban a utilizar «todo a su alcance» para «desmembrar» a Vox en Murcia. «Mucho cuidado, a Alba (concejala en Murcia), Pancorbo (actual presidente provincial), Carmen (Menduiña), Candel (otro miembro del CEP) y a mí mismo ya nos están intentando excluir». Según estas conversaciones, quien estaba detrás de estas maniobras era el equipo de José Ángel Antelo. Cabe recordar que Ruiz está hoy fuera del partido.

Sombra de financiación ilegal

Mientras Vox responde ante los ataques a Gestoso, los críticos con el partido presentan audios de voz y nuevas conversaciones de Whatsapp para intentar demostrar que Vox financió de manera irregular unos gastos de campaña electoral con dinero asignado al grupo parlamentario de la Asamblea Regional.

En esta ocasión, la protagonista es Carmen Menduiña, portavoz de Vox en Lorca y entonces tesorera del partido. Según audios enviados por ella a José Garre, que colaboraba en el equipo jurídico de la formación en la Región, ella intentó pagar a un proveedor de una empresa de papelería 18.000 euros con dinero de la cuenta del órgano parlamentario. «Le he dicho a Juanjo Aizcorbe (entonces gerente nacional) que los 18.000 euros de la Asamblea del grupo se van a pasar a la cuenta provincial y desde ahí se va a autorizar el pago para la imprenta», le comenta a Garre.

Incluso, agrega que le ha dicho Rubén (Martínez Alpañez, entonces portavoz adjunto en la Cámara autonómica) que el gestor dice que «se puede hacer una factura perfectamente». En mensajes posteriores, ella afirma que tanto Aizcorbe como Alpañez le dicen que eso no se puede hacer, pero insiste en seguir adelante «cambiando el concepto» de la factura para la imprenta. «Juanjo que nos prohiba lo que quiera, pero hay que pagar», afirmó.

Estas conversaciones tuvieron lugar meses después de las elecciones de mayo de 2023. El empresario de la imprenta adelantó el dinero al partido por su amistad con Garre, pero este último asegura que la formación de Abascal se negó desde Madrid a saldar la deuda.

«He quedado como el culo, pero la imagen que estamos dando como partido es como para que no podamos pisar la calle», le dijo el exconcejal de Torre Pacheco a quien era su tesorera.

«Tenemos 77.000 euros, que se hagan cargo en la Asamblea de pagar eso como quieran y que lo gestionen desde Madrid para que no tengamos problemas con ese famoso Tribunal de Cuentas, pero hay que pagarlo ya», manifestó Menduiña por otro audio.

¿Se pagó finalmente con dinero del Parlamento murciano un gasto de campaña electoral? «Al final, yo lo que sé es que la cuenta se saldó. Si no había dinero en la cuenta del partido y en la de la Asamblea había 77.000 euros...», deja entrever Garre a preguntas de esta redacción, imaginando «que pondrían en el concepto de la factura algún curso de formación» porque «es lo que se solía hacer».

Parece poco probable que la serie termine aquí.