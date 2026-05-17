La Fundación Isaac Peral consolida su papel estratégico para la industria regional

La Fundación Isaac Peral (FIP) ha celebrado su Asamblea General en las instalaciones de Veolia, en Cartagena, reuniendo a representantes de las empresas miembro de la Fundación, así como a autoridades institucionales y representantes del tejido empresarial e industrial de la Región de Murcia.

La jornada ha comenzado con un café de bienvenida y un espacio de networking entre asistentes, previo a la apertura oficial realizada por Juan José Alonso, consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, quien ha agradecido la celebración de la Asamblea en sus instalaciones y ha puesto en valor la importancia de seguir impulsando espacios de colaboración entre empresas, administraciones y agentes estratégicos del territorio.

Posteriormente, Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral, ha inaugurado la sesión destacando el papel de la Fundación como punto de encuentro del ecosistema industrial regional y como herramienta de impulso a la innovación, la competitividad y la conexión entre empresa, formación y administración pública. Durante su intervención, también ha puesto en valor el crecimiento de la Fundación y la incorporación de nuevas empresas al proyecto común que representa la entidad.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado también en la apertura institucional, subrayando la relevancia del sector industrial para el desarrollo económico del municipio y el valor de entidades como la Fundación Isaac Peral para fortalecer la colaboración entre industria, talento y territorio.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, participó en la apertura. / FIP

Durante la Asamblea, el director gerente de la Fundación, Patricio Valverde, ha presentado el informe de actividades y planes de actuación de la entidad, haciendo balance de las iniciativas desarrolladas en los últimos meses y avanzando algunas de las principales líneas de trabajo previstas para el presente ejercicio, especialmente en ámbitos como sostenibilidad, talento, innovación, economía circular y conexión entre industria y formación.

Asimismo, la Asamblea General ha ratificado la incorporación de Gor Factory y Nueva Cocina Mediterránea como nuevos miembros de la Fundación Isaac Peral, reforzando así la representatividad y diversidad del ecosistema empresarial que integra la entidad y consolidando su crecimiento como espacio de colaboración estratégica para la industria regional.

Durante la Asamblea, el director gerente de la Fundación, Patricio Valverde, ha presentado el informe de actividades y planes de actuación de la entidad. / FIP

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la intervención de Miguel Ángel López Mateo, socio de Garrigues, quien ha abordado las implicaciones del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para la industria regional, analizando los retos y oportunidades que este nuevo escenario comercial puede generar para las empresas de la Región de Murcia en un contexto global cada vez más competitivo e internacionalizado.

Antes del cierre, Miguel López Abad, presidente de CROEM, ha intervenido compartiendo una reflexión sobre el contexto empresarial actual y los principales desafíos que afronta el tejido productivo regional, poniendo en valor el papel de la industria y la colaboración empresarial como motores del desarrollo económico.

Miguel Ángel López Mateo durante su intervención. / FIP

La clausura institucional ha corrido a cargo de Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento del tejido industrial y la colaboración público-privada como eje estratégico para el desarrollo económico de la Región de Murcia.

La jornada ha finalizado con una comida-cóctel en las instalaciones de Veolia, favoreciendo el intercambio de ideas y el fortalecimiento de las relaciones entre empresas, instituciones y entidades asistentes.

El consejero Juan María Vázquez intervino en el acto. / FIP

Sobre la Fundación Isaac Peral

Las empresas que integran la FIP son: AMC Global, AURUM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, Estrella de Levante, El Dulze Growers, Enagás, Fama Sofás, Fundación Sabic, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Hefame, Grupo Huertas, Hidroconta, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres, Navantia, Nawter, Postres Reina, Pramac Ibérica, Primafrio, Repsol, SAES, Veolia y Zamora Company.

Los socios que componen la Fundación Isaac Peral pertenecen a sectores diversos como el agroalimentario, logístico, farmacéutico, servicios, petroquímico o manufacturero. Por lo que respecta al PIB regional, representan en su conjunto más de un 15 % del total. Asimismo, valorando la facturación de aquellas compañías miembro, cuya sede fiscal reside en la Región de Murcia, la cifra asciende a más de 5.000 millones de euros.