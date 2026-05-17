Exmiembros de Vox en la Región de Murcia acusan al partido de financiación ilegal

La crisis y los ataques entre los actuales representantes de Vox en la Región de Murcia y los miembros que han abandonado en los últimos meses el partido de Abascal continúa y estos últimos han dejado caer la sombra de la financiación ilegal durante las últimas elecciones autonómicas. Los críticos con el partido han presentado audios de voz y nuevas conversaciones de Whatsapp para intentar demostrar que Vox financió de manera irregular unos gastos de campaña electoral con dinero asignado al grupo parlamentario de la Asamblea Regional.

En esta ocasión, la protagonista es Carmen Menduiña, portavoz de Vox en Lorca y tesorera del partido en el momento en el que tuvieron lugar estas conversaciones a las que ha tenido acceso La Opinión. Según audios enviados por ella a José Garre, edil de Vox en Torre Pacheco y entonces vicepresidente del Comité de Garantías de la formación de Santiago Abascal, y que colaboraba en el equipo jurídico de la formación en la Región, ella intentó pagar a un proveedor de una empresa de papelería 18.000 euros con dinero de la cuenta del órgano parlamentario. «Le he dicho a Juanjo Aizcorbe (entonces gerente nacional) que los 18.000 euros de la Asamblea del grupo se van a pasar a la cuenta provincial y desde ahí se va a autorizar el pago para la imprenta», le comenta a Garre.

Incluso, agrega que le ha dicho Rubén (Martínez Alpañez, portavoz en la Cámara autonómica) que el gestor dice que «se puede hacer una factura perfectamente». En mensajes posteriores, ella afirma que tanto Aizcorbe como Alpañez le dicen que eso no se puede hacer, pero insiste en seguir adelante «cambiando el concepto» de la factura para la imprenta. «Juanjo que nos prohiba lo que quiera, pero hay que pagar», afirmó.

Estas conversaciones tuvieron lugar meses después de las elecciones de mayo de 2023. El empresario de la imprenta adelantó el dinero al partido por su amistad con Garre, pero este último asegura que la formación de Abascal se negó desde Madrid a saldar la deuda.

«He quedado como el culo, pero la imagen que estamos dando como partido es como para que no podamos pisar la calle», le dijo el exconcejal de Torre Pacheco a quien era su tesorera.

«Tenemos 77.000 euros, que se hagan cargo en la Asamblea de pagar eso como quieran y que lo gestionen desde Madrid para que no tengamos problemas con ese famoso Tribunal de Cuentas, pero hay que pagarlo ya», manifestó Menduiña por otro audio.

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¿Se pagó finalmente con dinero del Parlamento murciano un gasto de campaña electoral? «Al final, yo lo que sé es que la cuenta se saldó. Si no había dinero en la cuenta del partido y en la de la Asamblea había 77.000 euros...», deja entrever Garre a preguntas de esta redacción, imaginando «que pondrían en el concepto de la factura algún curso de formación» porque «es lo que se solía hacer».