Más de una docena de ayuntamientos de la Región siguen funcionando con sus presupuestos municipales prorrogados

Cuánto se debe invertir en limpieza, mantenimiento urbano, servicios sociales, cultura, infraestructuras, al impulso de proyectos, a la gestión de recursos y demás cuestiones que afectan de manera directa al día a día de los vecinos... Los presupuestos municipales de cada ayuntamiento deben dejar minuciosamente claro a qué se debe destinar cada euro asignado de las arcas públicas durante todo un año y, a estas alturas, una buena parte de los consistorios de la Región de Murcia -algunos con más antelación que otros-ya los tienen definidos y con luz verde de cara a este 2026.

Pero todavía hay una importante parte de ayuntamientos que a estas alturas no han confeccionado y no han aprobado aún sus cuentas para el presente año. En concreto, en la Comunidad hay hasta catorce administraciones locales que llevan todos estos meses de 2026 operando y trabajando con las cuentas del anterior ejercicio (y, en otros casos, con los presupuestos prorrogados desde hace años).

Pendientes de aprobarlos Campos del Río

Caravaca de la Cruz

Cehegín

Cieza

La Unión

Las Torres de Cotillas

Lorquí

Mazarrón

Pliego

Puerto Lumbreras

Santomera

Totana

Torre Pacheco

Ulea

No siempre es sencillo sentarse a calcular y cuadrar las cifras para un año completo, ya que existen muchos factores y matices que influyen a la hora de que una administración local no haya podido sacar adelante sus presupuestos, como no disponer de la mayoría absoluta en el Pleno o de alguna serie de flecos que todavía quedan pendientes por resolver. Para ejemplo, el de la Comunidad -que tampoco ha aprobado sus presupuestos para este año- o, peor aún, el del propio Gobierno de España, que mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 desde el 1 de enero de 2024.

El Ministerio de Hacienda fija que los ayuntamientos deben dejar sus cuentas aprobadas antes de que acabe el año. Esto lo cumplieron otros 14 ayuntamientos de la Región, que aprobaron antes del pasado 31 de diciembre en Pleno sus presupuestos:

Aprobados antes de que empezase 2026 Alcantarilla

Aledo

Alguazas

Archena

Beniel

Blanca

Bullas

Fortuna

Fuente Álamo

Molina de Segura

Moratalla

Murcia

San Javier

San Pedro del Pinatar

En el resto de municipios, los equipos de Gobierno han podido sacar a lo largo de estos últimos meses las distintas cuentas de forma definitiva, como los otros dos ‘grandes’ de la Región, Cartagena y Lorca, que dieron luz verde en sus Plenos en enero y marzo, respectivamente; o, más recientemente, Jumilla, que hace apenas unos días anunciaba que los presupuestos ya eran una realidad.

Aprobados a lo largo de este año Abarán

Abanilla

Águilas

Albudeite

Alhama

Calasparra

Cartagena

Ceutí

Jumilla

Librilla

Lorca

Los Alcázares

Mula

Ojós

Ricote

Villanueva del Río Segura

Yecla

Además, Hacienda también pone en su ‘lista roja’ a algunos de estos consistorios que, sin haber aprobado las cuentas, todavía tendrían pendiente comunicar su información presupuestaria en tiempo y forma (el Ministerio pone de fecha tope el 31 de enero de 2026 para que los consistorios envíen la perceptiva documentación, ya sea de los nuevos presupuestos o de la prórroga de los mismos). Figurarían Caravaca de la Cruz, Cehegín, Mazarrón, La Unión o Pliego.

Según esta misma información el resto de ayuntamientos murcianos que pese a no tener presupuestos no aparecen marcados en rojo sí que habrían comunicado a tiempo a Hacienda la prórroga de los presupuestos. Llama la atención casos como los de Cehegín, que lleva desde 2021 sin aprobar unas cuentas locales. El PP, que gobierna en minoría desde las elecciones municipales desde 2023, no ha logrado por ahora sacarlos adelante. Un caso similar sería el de La Unión, donde el Ayuntamiento sigue operando con un presupuesto de 2022 prorrogado a 2026.

El alcalde de Ulea y presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López Abenza. / Juan Carlos Caval

A la espera del Gobierno central

Precisamente el alcalde de Ulea y presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López Abenza, sostiene en declaraciones a La Opinión que el principal problema al que se enfrentan muchos consistorios para elaborar sus presupuestos anuales es la falta de información por parte del Ministerio de Hacienda sobre el reparto de la Participación en los Tributos del Estado (PTE) -las conocidas como ‘entregas a cuenta’- y la liquidación correspondiente a 2024. «Para muchos municipios medianos y pequeños esta partida representa hasta el 20% de sus ingresos netos», por lo que resulta fundamental para cuadrar las cuentas municipales.

López Abenza recuerda que el año pasado el Ministerio comunicó a finales de junio las cantidades que correspondían a los ayuntamientos, lo que ya provocó graves dificultades, y asegura que este año se está repitiendo la misma situación.

"Para algunos consistorios las ‘entregas a cuenta’ suponen el 20%de sus ingresos netos" Víctor Manuel López Abenza — Presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Ulea

Actualmente, Hacienda trabaja con las referencias de 2023 al no haber Presupuestos Generales del Estado actualizados, y eso implica que las previsiones de ingresos para los ayuntamientos sean las mismas que hace dos años.

Sin embargo, López Abenza recuerda que desde entonces han aumentado todos los costes de los servicios municipales y, además, el Estado está registrando récords de recaudación fiscal. "Si los ingresos del Estado han crecido, los ayuntamientos entienden que también debe aumentar su participación", explica.

Detalla que esta participación se calcula a partir de porcentajes de impuestos estatales como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales sobre tabaco y bebidas.

Por ello, considera lógico que los municipios esperen una actualización de las cantidades antes de cerrar sus cuentas, recordando que esta actualización iba incluida en el denominado decreto ómnibus que finalmente no salió adelante en el Congreso.

José Francisco García y Ginés Campillo, alcaldes de Caravaca de la Cruz y Mazarrón, respectivamente. / Israel Sánchez

Casos concretos: la subida de costes y la falta de información frenan a Mazarrón y Caravaca

La falta de información económica por parte del Gobierno central y la necesidad de ajustar las cuentas municipales siguen retrasando la aprobación de los presupuestos durante varios ejercicios, como ocurre en Mazarrón o Caravaca de la Cruz. Desde los ayuntamientos coinciden en señalar la incertidumbre financiera como uno de los principales obstáculos para sacar adelante las cuentas municipales.

El alcalde mazarronero, Ginés Campillo, recuerda que el pasado año el municipio no pudo disponer de presupuestos debido al fuerte incremento de los costes fijos. «No tuvimos Presupuestos porque hubo una subida brutal de los costes fijos de luz, del consorcio de residuos y de otros gastos sobrevenidos», señala pese a que defiende que la situación actual con las cuentas en stand by «no responde a un problema de gestión ni de falta de acuerdo político» con su socio de Gobierno, el PSOE.

Campillo asegura que los presupuestos municipales de este ejercicio están ya «prácticamente embastados» y podrían presentarse «este mismo mes o, como mucho, a mediados del próximo». Sin embargo, todavía quedan algunos aspectos técnicos pendientes, como la liquidación definitiva de la empresa Bahía Mazarrón, una sociedad íntegramente pública cuya disolución está ultimando el Ayuntamiento.

Así, expone que se sigue trabajando en la renovación de servicios municipales mediante la adquisición de nuevos camiones de basura, barredoras y maquinaria. «Estamos organizando la compra de maquinaria nueva para mejorar el servicio y eso también está retrasando un poco los presupuestos», explica.

«La deuda bancaria la tengo a cero y queremos dejar también a cero la deuda con proveedores este mismo mes, pagando todo lo pendiente del año pasado», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, denuncia la «incertidumbre» que, a su juicio, está generando el Gobierno central entre los ayuntamientos al no facilitar aún datos definitivos sobre la Participación en los Tributos del Estado ni sobre la liquidación correspondiente a 2024.

«El Ministerio sigue sin ofrecer los datos concretos y tampoco ha aprobado un decreto para que los ayuntamientos reciban la participación en tributos del Estado actualizada y conforme a lo que les corresponde», lamenta García. El regidor añade además que «la liquidación de 2024 tampoco ha sido abonada», lo que complica la planificación económica de los consistorios.

El alcalde caravaqueño apunta que, pese a la mejora de los indicadores económicos municipales, el Ayuntamiento continúa sujeto a un plan de ajuste. «Sin conocer todos esos datos económicos es imposible presentar unos presupuestos ajustados a la realidad de ingresos del consistorio».