Las ayudas por los paros en el sector pesquero podrán solicitarse entre mayo y noviembre de 2026

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha convocado las ayudas para compensar la paralización temporal que ha sufrido el sector pesquero de la Región de Murcia.

La Comunidad invertirá, tal y como informó el pasado mes de febrero, 1,3 millones de euros entre cuatro grupos: cerco, palangre, primer tramo de arrastre y segundo tramo de arrastre.

Con respecto a las fechas en las que se podrán solicitar, se divide de la siguiente forma: del 15 al 31 de mayo de 2026 será el periodo para las modalidades de palangre y el primer tramo de arrastre de fondo; del 1 al 10 de junio de 2026 para la de cerco y del 3 al 7 de noviembre para el segundo tramo de la parada temporal de arrastre de fondo.

Sobre la cantidad que le corresponde a cada grupo, el primer bloque de paradas (cerco, palangre y primer tramo de arrastre) dispondrá de un millón de euros, mientras que el segundo periodo de la flota de arrastre tendrá los 300.000 restantes. Según indica el Ejecutivo regional, el pago de las ayudas estará supeditado a la justificación de la inactividad pesquera durante los periodos establecidos.

El propósito de la convocatoria es paliar los efectos económicos del cese de la actividad de la flota que atraca en la Región de Murcia. Los beneficiados podrán ser tanto los armadores de buques que acrediten al menos 120 días de actividad en los dos últimos años, como los pescadores que hayan estado en el mar durante el mismo tiempo en las embarcaciones afectadas por esta situación de inactividad.

Estas ayudas ya se convocaron en el año 2025, también con el objetivo de reducir los daños que provoca el paro sobre la actividad pesquera de la Región de Murcia.

Pérdidas por los temporales

El pasado mes de febrero el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Cartagena, Bartolomé Navarro, informaba que sin estas ayudas "sería imposible llevar a cabo proyectos de modernización y mejorar la sostenibilidad y productividad".

En aquel momento, desde la cofradía hablaban de una "crisis socioeconómica sin precedentes", en parte, por el impacto acumulado de la pandemia y de las restricciones que la precedieron.

Toda la actividad de borrascas que se desarrolló en el sureste de España desde enero provocó unas pérdidas de alrededor de 130.000 o 140.000 euros, según indicó.