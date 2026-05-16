La Región refuerza la investigación sobre suelos, cultivos, agua e inteligencia artificial

La Comunidad, a través de la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, financia actualmente 16 proyectos de investigación (2.935.000 euros de inversión total) en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), de los que seis forman parte de la convocatoria de Grupos de Excelencia de la Región de Murcia (GERM 2025). Estas iniciativas consolidan al centro como uno de los principales referentes científicos de la Región.

El consejero Juan María Vázquez visitó esta semana las instalaciones del CEBAS-CSIC y conoció de primera mano algunos de los trabajos que desarrollan los equipos financiados por la Fundación Séneca, tanto en los laboratorios del centro como posteriormente en la finca experimental de Santomera.

Durante la visita, el consejero destacó que «la apuesta del Gobierno regional por la investigación de excelencia permite consolidar equipos altamente competitivos y favorecer que el conocimiento generado en nuestros centros científicos tenga un impacto real sobre la sociedad y el tejido productivo». Asimismo, subrayó que «el CEBAS-CSIC representa uno de los mejores ejemplos del potencial investigador de la Región de Murcia y de su capacidad para liderar proyectos de referencia internacional».

Los seis grupos de excelencia financiados en el CEBAS, que reúnen a 103 investigadores, tienen una dotación de 2.046.000 euros, lo que representa el 25 por ciento del total de proyectos de excelencia concedidos en toda la Región de Murcia (2025-28), ya que el total de la inversión es de 8 millones de euros para 23 proyectos.

Las líneas de investigación financiadas abarcan algunos de los principales desafíos científicos y sociales actuales. Entre ellas se encuentra el proyecto dirigido por José Antonio Pascual Valero, centrado en el estudio de microbiomas funcionales del suelo para impulsar una agricultura mediterránea más sostenible y resiliente.

También destaca el proyecto liderado por Miguel Ángel Aranda sobre control de epidemias virales en cultivos en un contexto de cambio climático, orientado a trasladar la investigación molecular a soluciones prácticas para la protección vegetal sostenible.

En el ámbito de la alimentación y la salud, el grupo dirigido por Francisco Tomás Barberán desarrolla investigaciones sobre compuestos bioactivos y nutrición personalizada, profundizando en la relación entre microbiota intestinal, biodisponibilidad y efectos saludables de distintos fitoquímicos.

Por su parte, el grupo de Agua y Producción de Cultivos, encabezado por Juan José Alarcón, trabaja en soluciones innovadoras para la reutilización de agua, la recuperación de minerales y la implantación de sistemas digitales de riego de precisión para afrontar los efectos de la sequía y mejorar la eficiencia agrícola.

La inteligencia artificial aplicada a la alimentación centra otro de los proyectos financiados, liderado por Cristina García Vigueras, cuyo objetivo es desarrollar bebidas seguras, saludables y sostenibles mediante fermentación controlada y modelos predictivos basados en IA.

Asimismo, el Grupo de Mejora Genética de Frutales, dirigido por Pedro Martínez Gómez, impulsa nuevas metodologías de mejora genética de almendro, albaricoque y ciruelo frente al cambio climático y nuevos estreses ambientales, incorporando herramientas fenómicas y de selección genómica apoyadas en inteligencia artificial.

Impulso al talento investigador

Además de estos proyectos, la Fundación Séneca financia en el CEBAS-CSIC cuatro contratos predoctorales, uno de ellos asociado actualmente a una beca Fulbright de la Región de Murcia. Asimismo, dos investigadores del centro han obtenido ayudas Senior Researchers para desarrollar estancias de investigación en universidades de referencia de Estados Unidos, entre ellas la Universidad de California Davis.

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Juan María Vázquez señaló que «la Fundación Séneca se consolida como una herramienta fundamental para fortalecer el sistema regional de ciencia e innovación, apoyar el talento investigador y favorecer la transferencia de conocimiento hacia sectores estratégicos para la economía regional». El consejero añadió que «invertir en investigación es invertir en competitividad, sostenibilidad y oportunidades de futuro para la Región de Murcia».