Paraguas en mano para cerrar y abrir la semana: activada la alerta amarilla por lluvias fuertes

La atmósfera dará un pequeño giro de guión durante los próximos días en la Región de Murcia. Tras una semana de buenas temperaturas y cielos soleados, la lluvia volverá a hacer acto de presencia, y puede que lo haga de forma significativa en las comarcas del interior.

Domingo, 17 de mayo

Durante la mañana se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; aumentando a nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde en el interior, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por posibilidad de fuertes chubascos en la comarca del Altiplano entre las 14h y las 22h. En el Campo de Cartagena la posibilidad de chubascos será más reducida.

Las temperaturas descenderán debido a los cielos que comenzarán a cubrirse a partir del mediodía, quedándose las máximas en 22 grados en casi toda la provincia mientras que en Murcia sí que llegarán hasta los 25. Las temperaturas mínimas serán templadas, siendo las más frías las de Caravaca de la Cruz y Yecla, con 8 grados. Más altas serán en Murcia y Lorca con 13 y 12. Y la mayor, la de Cartagena, con 16.

Lunes, 18 de mayo

Cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con chubascos dispersos ocasionales. Temperaturas en ascenso, o mínimas localmente sin cambios en el interior. Vientos flojos variables.

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Ascenso de temperaturas, que volverán a ser cálidas en gran parte de la Región. Las máximas oscilarán alrededor de los 25 grados en la mayoría de municipios mientras que en Murcia se llegarán a rozar los 30. Las mínimas también sufrirán un ligero ascenso. En Murcia no bajarán de los 15 grados y la más alta será la de la ciudad portuaria, con unos prácticamente veraniegos 18 grados. La más baja será la de Caravaca de la Cruz, donde el termómetro bajará hasta los 8.