El Gobierno de España tiene previsto dotar a la Región de Murcia de una nueva embarcación capaz de seguir a las narcolanchas

"Dentro del plan de renovación de la flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, actualmente en ejecución, está previsto dotar al Servicio Marítimo Provincial de Murcia de una embarcación para atender específicamente a la modalidad de prevención y lucha contra el narcotráfico mediante el uso de embarcaciones de alta velocidad". Esta es la respuesta que en marzo dio el Gobierno de España al Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso La Opinión.

La preocupación por la entrada de droga por la vía marítima y la falta de medios para luchar contra el narcotráfico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está a la orden del día desde que la semana pasada fallecieran dos guardias civiles en Huelva persiguiendo una narcolancha.

Los agentes han detectado un aumento del "petaqueo", el suministro clandestino de combustible a zódiacs del crimen organizado

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, informó en el mes de febrero que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil solo cuenta en esta comunidad con tres embarcaciones para controlar a las mafias y solo una de esas tres naves es capaz de alcanzar los 50 nudos (92,6 kilómetros por hora), por lo que es la única que podría ponerse a la altura de las narcolanchas, barcos cada vez mejor equipados para huir de las autoridades españolas. Algunas de las cuales, incluso, ya superan los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora.

El anuncio del Ejecutivo nacional no significa necesariamente que la Región de Murcia vaya a contar con dos naves capaces de perseguir a los narcotraficantes por mar. De hecho, García Montalbán teme que se trate de una "sustitución" de la embarcación Río Cervera de la Guardia Civil, que supera los veinte años de antigüedad. "Si fuéramos a quedarnos con dos embarcaciones rápidas, haría falta más personal para que ambas pudieran utilizarse al mismo tiempo, pero no creo que este vaya a ser el caso", explica.

L.O.

Montalbán ya advirtió a comienzos de año que "las costas de la Región de Murcia se han convertido en una zona donde las narcolanchas se protegen cuando hay temporal". Remarcó que "es un hecho que el narcotráfico se ha extendido desde las provincias de Cádiz y Huelva hasta las costas de Almería y actualmente a las de la Región, principalmente aprovechando calas y playas que la orografía entre Águilas y Cartagena les ofrece como protección". Desde entonces hasta la actualidad, asegura que han notado el aumento del "petaqueo", que es como se conoce a la práctica ilegal de acopiar, transportar y suministrar grandes cantidades de combustible en garrafas o bidones para abastecer de manera clandestina a embarcaciones del crimen organizado.

Este jueves, el Gobierno de la nación reconocía a través del Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que el radio de actuación de las narcolanchas tipo 'go-fast', sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, se ha expandido hacia el oeste (costa de Huelva y Portugal) y hacia el este (arco de Levante, desde las costas de la Región de Murcia hasta las de Gerona y Baleares). Y ayer mismo, una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) era embestida por una narcolancha durante una persecución en aguas alejadas de la costa de Almería, sin que ningún funcionario resultara herido.

Ofensiva del PP

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, anunciaba ayer en rueda de prensa una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea Regional, el Congreso y el Senado, con mociones, proposiciones no de ley y preguntas al Ejecutivo central de los diputados y senadores del PP, para exigir al Gobierno de España que, "de forma inmediata", adopte las medidas necesarias para reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional "ante el potencial incremento del tráfico de drogas en nuestras costas".

Joaquín Segado, vicesecretario de Comunicación del PPRM. / PPRM

"Desde el Partido Popular no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone a la Guardia Civil y la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en la Región como ha hecho en Andalucía", sentenció.

Segado se preguntó "qué está haciendo al respecto el delegado de Sánchez en la Región de Murcia" y exigió a Francisco Lucas "que ponga fechas y partidas presupuestarias a la mejora de los recursos con los que nuestros agentes deben enfrentarse a estas mafias". "No queremos más eslóganes ni propaganda: queremos certezas", afirmó.

Ante las declaraciones del PSOE en las que aseguran que el Gobierno progresista ha aumentado los recursos en los últimos años mientras que el Ejecutivo de Rajoy los redujo, el vicesecretario 'popular' afirmó que ellos creen que aun así "son insuficientes para luchar contra mafias, que tienen mejores eh mejores equipos y mejores medios para desplazarse por el mar". En este sentido, retó a Lucas a que "diga con claridad si piensa que los medios con los que contamos actualmente para luchar contra esas mafias son suficientes".