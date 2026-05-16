'Lo tuyo es tuyo y lo mío, mío': los murcianos, entre los que más se decantan por la separación de bienes

"Prácticamente la totalidad" de los murcianos que contraen matrimonio se decantan por la separación de bienes. La Región, junto a La Rioja (98,6%) y Cantabria (97%), son las tres comunidades donde las parejas que deciden dar el paso pactan más este régimen: el 'lo tuyo es tuyo y lo mío, mío' representa el 96,4% de las capitulaciones matrimoniales que se firman ante notario, por lo que la Comunidad se sitúa así en el 'top 3', por encima de la media nacional (93,2%).

Así consta en el reciente informe sobre la evolución de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar publicado por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) con los últimos datos referentes a 2025 que evidencian que las uniones de hecho notariales apenas tienen peso. De las 31.023 escrituras notariales de acuerdos de uniones de hecho autorizadas en 2025, la Región representó solo el 1,2%, aproximadamente unas 370 escrituras.

En todo el conjunto nacional se celebraron durante el pasado año 25.644 matrimonios ante notario, un 10,6% más que el año anterior. El informe apunta que la Comunidad representa el 3% del total de nuevos matirmonios en el país, lo que apuntaría a que en 2025 se formalizaron de forma legal unas 770 parejas.

El peso de la Región es similar al de su peso demográfico dentro del conjunto nacional, aunque queda lejos de Madrid, Cataluña y Andalucía, que concentran más del 60% de los matrimonios ante notario en el último año.

Máximo histórico de la serie

A nivel nacional, en 2025 se realizaron 70.646 capitulaciones matrimoniales, máximo histórico de la serie y un 4,3% más que en 2024 (con 67.708), de las que el 93,2% correspondieron a parejas que prefirieron pactar el régimen de separación de bienes.

La Comunidad registra unos 770 ante notario y unos 440 divorcios formalizados legalmente en un año

Por contra, en 2025 hubo en España 13.806 divorcios o separaciones matrimoniales ante notario. En este apartado Murcia concentra el 3,2%, lo que equivale aproximadamente a unos 440 casos bajo la firma de un notario.

El informe refleja igualmente el crecimiento de los instrumentos de protección patrimonial vinculados a personas con discapacidad, con 3.327 autorizaciones de patrimonios protegidos en 2025. Esta figura puede definirse como una "hucha" o conjunto de bienes que pueden destinarse a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad.

"El patrimonio protegido es una figura que permite que la propia persona con discapacidad, en algunos casos, o sus familiares cercanos, aporten a ese patrimonio bienes de cualquier tipo, que quedan afectos a la satisfacción de necesidades que la persona pueda tener en el futuro. Es una transmisión lucrativa", ha explicado la portavoz del Notariado.

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Desde 2007, las constituciones de patrimonio protegido han aumentado un 230,7% y las aportaciones un 1.244,6%, lo que muestra una utilización cada vez mayor de estas herramientas jurídicas de apoyo y protección familiar.