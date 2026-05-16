La Guardia Civil exhibe su fuerza en Torre Pacheco

El 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil se ha celebrado en Torre Pacheco, tras la importante labor del Cuerpo en los episodios racistas que tuvieron lugar en la localidad del Campo de Cartagena, el pasado verano. Es la primera vez que la Benemérita visita esta localidad en su aniversario en la Región de Murcia, ya que tradicionalmente este acto se ha celebrado en Murcia.

Esta mañana, la Guardia Civil expuso sus recursos humanos y técnicos, con un despliegue de "aproximadamente diez unidades", según confirmó el coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, que también acudió al homenaje por el 182 aniversario del Cuerpo.

Pulido comentó que para la Guardia Civil "es un día de celebración y encuentro con la población a la que servimos para que sigan confiando en nosotros".

En los puestos que la Benemérita dispuso en Torre Pacheco, los agentes se encargaron de informar a la población sobre las operaciones y los dispositivos que lleva a cabo el Cuerpo en las distintas operaciones que realiza.

Además, hasta las dos de la tarde, que finalizó esta primera parte de la celebración del aniversario, la Guardia Civil realizó exhibiciones para mostrar su forma de trabajar a la población. Desde demostraciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) a perros adiestrados o el helicóptero de la Benemérita que se desplazó a la localidad para que la población pueda conocerlo de primera mano. Además, este vehículo aéreo sobrevoló el pueblo en varias ocasiones durante la exhibición.

Junto al coronel, se encontraban el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

El consejero trasladó el reconocimiento del Gobierno regional a la labor que desarrolla la Guardia Civil en la Región de Murcia y recordó al agente Germán Pérez, muy ligado a San Javier, fallecido recientemente en acto de servicio. "Seguimos de luto por esta pérdida y queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes arriesgan su vida por proteger la de todos", señaló.

En este sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando medidas que prestigien a los cuerpos de seguridad, así como la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía como profesiones de riesgo, "porque son profesionales que arriesgan su vida cada día al servicio de la sociedad".

Los actos por el aniversario finalizarán este domingo con "la parada militar y un desfile", según confirmó el coronel Pulido.