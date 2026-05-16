Las familias murcianas firman 30 donaciones al día ante notario para facilitar el acceso a la vivienda a sus hijos

Más de treinta donaciones se firman cada día ante notario en la Región de Murcia para facilitar la compra de vivienda de padres a hijos. Estas transmisiones en vida se han convertido en una 'vía de escape' para que muchos progenitores puedan ayudar económicamente a sus descendientes para acceder a una casa ante la crisis que atraviesa todo el país -y de la que la Comunidad no es ajena-, donde muchos jóvenes se ven incapaces de encontrar una casa a un precio asequible y, sobre todo, poder pagar la entrada y el resto de gastos asociados.

De hecho, un informe de la inmobiliaria Pisos.com alertaba hace unos días que un murciano tendría que destinar el 20% de sueldo bruto durante siete años para poder afrontar este importante desembolso que, de media, ya asciende a más de 40.000 euros. Así, antes de esperarse a una posible herencia, año tras año sigue aumentado el número de familias que optan por este mecanismo legal para materializar de forma ágil y con plenas garantías la transmisión del dinero o del propio inmueble.

Tan solo durante el pasado 2025 se realizaron 11.342 donaciones ante notarios en la Región de Murcia, un 10% más que el año anterior (10.352), lo que supone la cifra más alta registrada desde el inicio de la serie desde el año 2013.

El 'boom' se constata en el incremento de hasta un 614% entre 2013 y 2025 en la Comunidad

Así consta en el informe sobre la evolución de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar publicado por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN): si se analiza el crecimiento entre 2013, año en que se produjo el mínimo número de donaciones (1.601 en Murcia), y 2025, se observa que en la Región las donaciones se dispararon un 614%, solo por detrás de Andalucía (+1.056%) y las Islas Canarias (+1.013%). Por el contrario, las donaciones solo disminuyeron para el mismo periodo en Galicia (-42,4%) y en Aragón (-23,7%).

Los notarios explican en el citado estudio que las donaciones "consolidan el papel del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias, tras alcanzar los 225.662 actos en 2025" en todo el país, la cifra más alta de la serie también y con un aumento del 13,1% respecto a 2024.

La decana del Colegio de Notarios de la Región de Murcia, Carmen Rodríguez, explica a La Opinión que se trata de una herramienta que "permite ordenar la sucesión, es decir, posibilita que los padres, en vida, puedan repartir parte de su patrimonio entre los hijos, lo que puede evitar conflictos o consecuencias posteriores".

Carmen Rodríguez, decana del Colegio de Notarios de la Región de Murcia. / C. N. M.

"En muchos casos resulta mucho más económico hacer la transmisión en vida que esperar a la sucesión"

Sostiene que se dan con más frecuencia las donaciones de dinero, mientras que las de viviendas "suelen darse menos en familias medias, ya que normalmente se dispone de una vivienda habitual y quizá una segunda residencia, que no suelen donarse en vida. Sin embargo, el dinero sí se dona más, precisamente porque ayuda a los hijos a adquirir una vivienda", expone.

Beneficiadas por las bonificaciones

Las familias murcianas se están viendo especialmente beneficiadas de esta tendencia al alza de las donaciones por medio de las bonificaciones fiscales del 99% que desde el año 2018 se aplican en el impuesto (también en el de sucesiones) para padres a hijos, mientras que las de tíos a sobrinos también siguen in crescendo cuando se aplicaron las deducciones en 2022, explica Rodríguez. Y los notarios también juegan un papel muy importante a la de hora de asesorar y explicarles a las familias cuál es la mejor opción en cada caso.

Por ejemplo, existe una bonificación del 99% en el impuesto de donaciones entre tíos y sobrinos cuando la transmisión se hace en vida. Sin embargo, esa misma bonificación no existe en el impuesto de sucesiones cuando la transmisión se produce por fallecimiento: "En determinados casos, resulta mucho más económico hacer la transmisión en vida que esperar a la sucesión", recuerda.

Asimismo reitera que si se trata de la vivienda habitual de los padres o de una finca, "hay que advertirles de que eso puede tener repercusiones en su declaración de la renta. También hay que valorar situaciones futuras, como la posibilidad de necesitar vender esos bienes más adelante", dice Rodríguez.

En cuanto al tiempo que tarda el proceso, la decana apunta que suele ser muy rápido, sobre todo en las donaciones de dinero, que en la Región de Murcia deben formalizarse en escritura pública para poder beneficiarse de las bonificaciones fiscales en el impuesto de donaciones. Si toda la documentación está preparada, el trámite se resuelve en muy poco tiempo.

Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, este incremento refleja "la creciente necesidad de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas", especialmente en procesos vinculados a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias. El informe de los notarios refleja que la extinción de condominio alcanzó en 2025 un máximo histórico en España, con 72.769 actos ante notario, un 8,6% más que el año anterior (con 67.001) y un 63,9% más que hace una década (con 44.412 actos en 2016).