La Comunidad destina 130 millones de euros a reforzar la ciberseguridad de la Región

El Gobierno regional aprovechó la celebración de los premios "DiaTic 26" para informar de una inversión de 130 millones de euros que harán para reforzar las comunicaciones y la ciberseguridad.

El mundo de la programación y la ciberseguridad se encuentra en un momento claro de metamorfosis por la implementación de las inteligencias artificiales. Las dudas que aún existen sobre hasta dónde podrían llegar los modelos de inteligencia generativa más avanzados, provocan cambios en la organización de los centros de trabajo y en el funcionamiento de los propios sistemas tecnológicos.

El anuncio de la inversión mencionada anteriormente lo realizó el consejero de Economía, HaciendaFondos Europeos y Transformación DigitalLuis Alberto Marín, durante la clausura de las jornadas.

Marín recordó que el riesgo cero "no existe", aunque, habló con ahínco de la prevención ante estas amenazas digitales. "Todos tenemos que estar vigilantes porque no estamos exentos de sufrir un ataque cibernético", subrayó.

Desde el Ejecutivo regional aprovecharon para sacar pecho porque, según indicaron, la Región de Murcia fue una de las primeras comunidades que se adhirió en 2023 a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Seguridad del Centro Criptológico Nacional —un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—.

Asimismo, la Comunidad afirma que colabora "de manera activa" con los principales centros y organismos especializados en seguridad en la red. Por otro lado, recordaron que se encuentran trabajando en un Polo de Ciberseguridad que se ubicará en Cartagena y que, en palabras del consejero, "será nuestra punta de lanza en esta difícil tarea de vigilar el ciberespacio".

El pasado año, tal y como destacaron, destinaron más de 5 millones de euros a reforzar la ciberseguridad en 28 municipios y 5 mancomunidades.

El problema de la IA

Durante la celebración del encuentro los especialistas en esta materia coincidieron en un punto clave de sus discursos: la inteligencia artificial ya se está utilizando para detectar vulnerabilidades y está funcionando.

"La Inteligencia artificial ya no pertenece al futuro"; comentaron que estos algoritmos ya modifican de manera inmediata la economía, las empresas, los servicios públicos y la seguridad digital.

Los expertos presentes en la entrega de premios coincidieron, también, en que estamos viviendo una revolución comparable a las otras grandes transformaciones que han tenido lugar en la historia reciente de la humanidad.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Javier Martínez Robles, responsable de ciberseguridad en Centro de Servicios Avanzados (CSA). El experto habló de modelos que toman decisiones por sí mismos y que "podrían hackear el mundo". Esto en referencia al modelo "Mythos" desarrollado por Anthropic —creadores de Claude— que fue retirado del mercado por su capacidad demasiado alta para encontrar vulnerabilidades y actuar de forma autónoma.

En esta línea, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática (CIIRM), Virginio García López, insistió también en que "la IA está acelerando los ataques sobre zonas vulnerables de sistemas digitales que antes no se habían detectado", aunque, también señaló que las defensas se están desarrollando a una alta velocidad.

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática (COITIMUR), Waldo Castillo García, defendió que la inteligencia artificial "está transformando los sistemas productivos, las relaciones laborales y aumentando la eficiencia y el bienestar desde hoy mismo", aunque insistió en la necesidad de avanzar en ciberseguridad para garantizar un uso confiable de estas tecnologías.