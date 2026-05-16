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Las agresiones a guardias civiles y policías se duplican en diez años en la Región de Murcia

Según datos del Ministerio del Interior, en 2015 se registraron 284 infracciones penales de este tipo frente a las 582 del año pasado

Imagen de un agente de la Policía Nacional que fue golpeado en la cabeza en 2024 en Murcia.

Imagen de un agente de la Policía Nacional que fue golpeado en la cabeza en 2024 en Murcia. / L. O.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Las agresiones a guardias civiles y policías nacionales se duplican en la Región de Murcia. Es lo que reflejan los datos del Ministerio del Interior sobre infracciones penales conocidas por atentado contra autoridad, agentes o funcionario público a los que ha tenido acceso esta redacción.

Si en el año 2015 se contabilizaron un total de 284 agresiones de este tipo, en 2025 la cifra escaló hasta 582. Entre 2016 y 2019, el número de infracciones oscilaron entre las 328 y 356, pero desde el año de la pandemia, cuando sumaron más de 400, no han dejado de aumentar: 406 en 2020, 433 en 2021, 519 en 2022, 553 en 2023, 578 en 2024 y 582 en 2025.

El pasado 28 de abril, todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional se pusieron de acuerdo para aprobar una moción del Partido Popular sobre el reconocimiento legal como profesiones de riesgo a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El diputado regional Alfonso Fernando Cerón denunció el "abandono y el agravio comparativo" al que el Gobierno de España somete a miles de agentes, pese a desempeñar funciones de alto riesgo, asumir enormes cargas psicológicas y físicas, y jugarse la vida cada día en defensa de la seguridad de todos los españoles.

Días antes, miles de policías y guardias civiles de toda España, cientos de ellos de Murcia, unían fuerzas en Madrid para exigir equiparación salarial y ser profesión de riesgo. "No vamos a parar hasta que se haga Justicia", subrayaron desde Jusapol.

La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía fue el año pasado una de las defensoras en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo de una propuesta de Directiva que busca un reconocimiento jurídico y laboral específico para los profesionales que ejercen funciones de alto riesgo en Europa: policías, militares, funcionarios de prisiones, agentes de aduanas y de fronteras. "Es una cuestión de justicia, de coherencia institucional y de responsabilidad política" afirmaba entonces.

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