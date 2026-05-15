Vox y Podemos, dos talantes opuestos ante la regularización de migrantes en la Región de Murcia

El pasado domingo 10 de mayo se utilizó en Lorca el IES Ibáñez Martín para facilitar la tramitación de certificados de vulnerabilidad vinculados al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España, una acción por la que el diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Ignacio Arcas, ha registrado una iniciativa dirigida al consejero de Educación y Formación Profesional para exigirle explicaciones.

Centenares de personas acudieron desde primeras horas de la mañana al centro educativo lorquino, donde asociaciones y voluntarios coordinaban la atención en las pistas y el patio del instituto.

Vox considera imprescindible aclarar qué órgano o autoridad autorizó que asociaciones externas utilizaran un instituto público para desarrollar actividades ajenas a su función educativa. "No es admisible que un centro educativo público se convierta en una oficina improvisada para trámites vinculados a un proceso de regularización masiva sin que la ciudadanía conozca quién lo ha autorizado", manifestó Arcas.

Mientras que los de Abascal intentan poner palos en la rueda de este proceso, Podemos ha impulsado en la Región de Murcia un servicio de asesoramiento y apoyo dirigido a personas migrantes con el fin acompañarlas, facilitarles acceso a toda la información que necesiten y resolver sus dudas durante el proceso de regularización.

Podemos

Así lo anunció este viernes la portavoz de la formación morada en el municipio de Murcia, Elvira Medina, que subrayó la importancia de "ayudar a nuestros vecinos y vecinas" en el trámite "para que por fin gocen de todos los derechos que por justicia social les corresponden".

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La sede de Podemos Región de Murcia, ubicada en la calle Cartagena de la capital del Segura, estará abierta para tal cometido todos los jueves de cinco a siete de la tarde.