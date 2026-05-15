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La tragedia ferrroviaria de Adamuz inspira un simulacro de emergencias en Murcia

La Escuela de Bomberos acogió un ejercicio de accidente de trenes con múltiples víctimas en el que participaron 150 estudiantes, sanitarios, psicólogos y efectivos de emergencias

Un simulacro de accidente ferroviario pone a prueba a estudiantes de la UCAM en Murcia

Un simulacro de accidente ferroviario pone a prueba a estudiantes de la UCAM en Murcia

UCAM

L.O.

La sirena rompió la calma este viernes en la Escuela de Bomberos de Murcia. En cuestión de minutos, el escenario dejó de ser un espacio de formación para convertirse en el lugar de un accidente ferroviario con múltiples víctimas y varios vehículos implicados. Aunque todo formaba parte de un ejercicio práctico, la tensión, la coordinación entre equipos y la atención a los heridos reprodujeron una situación de emergencia con el mayor realismo posible.

La Escuela de Bomberos de Murcia, ubicada en el Polígono Industrial Oeste, acogió este simulacro de Incidente con Múltiples Víctimas (IMV), organizado por los másteres en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales, y en Psicología General Sanitaria de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). En la actividad también participaron alumnos de los grados en Psicología y Enfermería.

Futuros sanitarios y psicólogos de la UCAM se entrenan ante un accidente ferroviario simulado

Futuros sanitarios y psicólogos de la UCAM se entrenan ante un accidente ferroviario simulado / UCAM

El ejercicio recreó un accidente ferroviario en memoria del suceso de Adamuz y permitió a los estudiantes enfrentarse a una intervención compleja, en la que no solo era necesario atender a los heridos, sino también ordenar prioridades, coordinar recursos y ofrecer apoyo psicológico en un entorno marcado por la presión.

Durante el simulacro, los participantes pusieron en práctica protocolos de triaje, asistencia sanitaria urgente, intervención psicológica y coordinación entre los distintos servicios de emergencia. La actividad buscaba precisamente acercar al alumnado a escenarios reales, donde cada decisión puede resultar determinante y donde el trabajo multidisciplinar se convierte en una pieza clave.

El ejercicio, organizado por másteres de la UCAM, permitió practicar protocolos de actuación ante un accidente ferroviario

El ejercicio, organizado por másteres de la UCAM, permitió practicar protocolos de actuación ante un accidente ferroviario / UCAM

En el operativo colaboraron Cruz Roja, Bomberos de Murcia, SAMU Ambulancias y el Centro de Formación San Nicolás, además de otros profesionales vinculados al ámbito de la intervención y la atención sanitaria urgente.

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En total, unas 150 personas participaron en el despliegue, entre estudiantes, docentes, sanitarios, psicólogos, cuerpos de emergencias y figurantes. Una experiencia formativa que permitió a los futuros especialistas en emergencias y catástrofes comprobar, sobre el terreno, la complejidad de actuar cuando el tiempo apremia y la coordinación puede marcar la diferencia.

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