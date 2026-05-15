La Semana del Queso de Murcia propone un recorrido gastronómico por la Región con 28 tapas: conócelas todas

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Quesos de Murcia celebrará del 18 al 31 de mayo una nueva edición de la Semana del Queso, una cita gastronómica que reunirá a 28 establecimientos de toda la Región en torno a uno de los productos más emblemáticos de la despensa murciana: el queso elaborado con leche de cabra murciano-granadina.

La programación incluye las VI Jornadas Gastronómicas y el VI Concurso de Cocina con Quesos DOP, en colaboración con Jecomur (Asociación Cultural de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región), el Centro de Cualificación Turística (CCT), la Comunidad Autónoma y la marca gastronómica ‘1.001 Sabores Región de Murcia’.

Durante dos semanas, bares y restaurantes de municipios como Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Molina de Segura o Jumilla ofrecerán tapas y elaboraciones creativas en las que el protagonista será alguno de los tres quesos amparados por la DOP: fresco, curado y al vino.

La iniciativa busca poner en valor la versatilidad culinaria de estos quesos y reforzar su presencia en la hostelería regional, desde recetas tradicionales hasta propuestas de cocina contemporánea. Entre las creaciones participantes figuran desde croquetas de queso al vino, buñuelos y canelones hasta tartas de queso, panacotas o elaboraciones con berenjena asada, sobrasada, miel y vinos de la tierra.

Un concurso para elegir la mejor tapa

Uno de los momentos centrales de la programación será el VI Concurso de Cocina con Quesos DOP, dirigido a profesionales y establecimientos de restauración de la Región. El certamen se desarrollará en formato tapa y premiará las mejores propuestas elaboradas con alguno de los quesos de Murcia protegidos.

El jurado valorará aspectos como la originalidad, la presentación, el sabor y la textura.

Tras una primera fase de selección, ocho finalistas elaborarán sus tapas en directo en el Centro de Cualificación Turística ante un jurado integrado por representantes del Consejo Regulador, la Consejería de Turismo, Jecomur, el Grado de Gastronomía de la UCAM y especialistas en periodismo gastronómico.

Los premios estarán dotados con 1.000, 750 y 500 euros para los tres primeros clasificados, además de trofeo y cuchillo profesional.

De la tradición al plato creativo

La Semana del Queso volverá a convertir la gastronomía regional en escaparate del potencial culinario de los quesos murcianos. El queso fresco destaca por su textura tierna y húmeda; el curado, por sus aromas intensos y notas a frutos secos; mientras que el queso al vino, probablemente el más reconocible de la DOP, se caracteriza por su corteza lavada con vinos tintos de las denominaciones murcianas y su inconfundible color violáceo.

Noticias relacionadas

Todos ellos comparten un mismo origen: la leche de cabra murciano-granadina, una raza autóctona estrechamente vinculada a la tradición quesera de la Región.