El PSOE denuncia que López Miras "deja sin ejecutar el 50% del presupuesto para educación en la Región de Murcia"

La diputada del Partido Socialista de la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados Caridad Rives denunció este viernes que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, "anuncia planes que nunca cumple y deja sin ejecutar el 50% del presupuesto para Educación en la Región de Murcia", dejando sin invertir cerca de 21 millones de euros comprometidos inicialmente.

Rives destacó que la Comunidad ha recibido desde 2021 más de 320 millones de euros destinados a distintos programas educativos impulsados por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, además de más de 91 millones de euros para Formación Profesional dirigida a trabajadores. "Se trata de una apuesta clara, sostenida y decidida para reforzar y garantizar la calidad de la educación pública y la formación de los trabajadores", señaló.

Asimismo, recordó que el pasado martes el Consejo de ministros aprobó un nuevo reparto de más de 1.170 millones de euros entre las comunidades para seguir fortaleciendo el sistema educativo y la FP. De este modo, Murcia recibirá 23,3 millones euros para desarrollar actuaciones destinadas a favorecer la cualificación y recualificación profesional, impulsar itinerarios formativos a lo largo de toda la vida laboral y adaptar la formación de los trabajadores a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Denuncia que el plan de retirada del amianto apenas ha llegado al 50% de su ejecución

Igualmente, el Ejecutivo central ha aprobado financiación para cuatro programas de cooperación territorial educativa por valor de 16,7 millones de euros, destinados a iniciativas tan importantes para la Región de Murcia como el programa PROA+, el Programa de Educación Inclusiva y los programas de mejora y refuerzo de las competencias lectora y matemática. "El objetivo de todos estos programas es reducir desigualdades, reforzar el apoyo personalizado al alumnado y combatir el abandono escolar", señaló.

Frente a estas inversiones estatales, la diputada socialista denunció la situación de "abandono absoluto de la educación pública en la Región de Murcia tras 30 años de gobiernos del Partido Popular", remarcando que la Región lidera el abandono escolar en España con una tasa del 20,6 % y más de 2.000 alumnos sigan recibiendo clase en aulas prefabricadas.

La diputada socialista también criticó la gestión del Gobierno regional en materia de infraestructuras educativas y eficiencia energética, poniendo como ejemplo que el plan de retirada del amianto, financiado con fondos europeos y que apenas ha llegado al 50% de su ejecución.

El PP responde con datos

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo recordó que ayer mismo el presidente regional y del PP, Fernando López Miras, anunció una inversión global de 11 millones de euros para mejorar el confort térmico de las aulas y seguir modernizando las infraestructuras educativas de la Región de Murcia.

Los 'populares' destacan que el porcentaje de aulas modulares en la Región es únicamente del 0,7% sobre las 11.400 aulas existentes

El Gobierno regional ha invertido 79,3 millones desde 2020 para mejorar las condiciones térmicas y energéticas de 108 centros educativos de la Región, "la mayor inversión en modernización energética realizada nunca en la educación pública regional", añadió.

Además, explicó que en esta legislatura ya se han impulsado nuevas infraestructuras y ampliaciones educativas por valor de 32 millones, incorporando más de 23.000 metros cuadrados de nuevos espacios educativos en la Región".

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Asimismo, Albaladejo subrayó que "en el curso 2025-2026 hay un 10% menos de aulas modulares que el pasado curso" y remarcó que "el porcentaje de aulas modulares en la Región de Murcia es únicamente del 0,7% sobre las 11.400 aulas existentes, mientras que en otras comunidades gobernadas por el PSOE el porcentaje es considerablemente más elevado".