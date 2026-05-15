La oferta exprés para volar desde Alicante por 29 euros este verano que muchos murcianos pueden aprovechar hasta el domingo

Vueling ha lanzado una promoción exprés para volar este verano desde Alicante con precios desde 29 euros por trayecto. La oferta estará disponible solo hasta este domingo, 17 de mayo, y permite reservar vuelos para viajar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

La campaña aplica descuentos del 15% en una selección de rutas y fechas, por lo que el precio final dependerá del destino, la disponibilidad y las condiciones de cada billete. Entre las conexiones incluidas desde Alicante figuran Bilbao, Bruselas y Londres-Gatwick, tres opciones muy distintas para una escapada de verano: norte peninsular, capital europea o viaje urbano al Reino Unido.

El gancho principal está en el calendario. La promoción cubre buena parte de la temporada alta, aunque conviene revisar bien los días disponibles antes de comprar: en este tipo de ofertas, las tarifas más bajas suelen concentrarse en vuelos concretos y pueden agotarse rápido.

La aerolínea, perteneciente al grupo IAG, opera una red de cerca de 100 destinos en 30 países de Europa y el norte de África. Desde Alicante, esta promoción busca captar a quienes todavía no han cerrado vacaciones o quieren aprovechar una escapada corta sin esperar a última hora.

Antes de reservar, también conviene comprobar qué incluye exactamente la tarifa: equipaje, selección de asiento, cambios o posibles suplementos. El precio de salida puede ser atractivo, pero el coste real del viaje puede variar según las necesidades de cada pasajero.

Para quienes tengan flexibilidad de fechas, la oferta puede servir para encontrar vuelos baratos en junio, julio, agosto o septiembre. Para quienes dependan de fines de semana o fechas muy concretas, la recomendación es comparar antes de lanzarse: la tarifa de 29 euros existe, pero no necesariamente estará disponible en todos los vuelos ni para todos los destinos.

Grandes descuentos desde Murcia con Volotea

El Aeropuerto de Corvera estrena también este verano su primera conexión directa con Italia gracias a Volotea, que unirá Murcia con Venecia a partir del 28 de junio. La ruta operará dos veces por semana, los miércoles y los domingos, hasta principios de septiembre. En la misma fecha arranca también una nueva conexión con Lille (Francia), con vuelos los jueves y domingos.

Los billetes para volar de Murcia a Venecia parten desde 9 euros con la suscripción Megavolotea Plus, y desde 19 euros sin abono, pudiendo llegar hasta los 72 euros según fecha y disponibilidad. En sentido contrario, Venecia-Murcia, los precios oscilan entre los 19 y los 128 euros. Para la ruta con Lille, los vuelos desde Murcia van de 34 a 72 euros, y el regreso desde la ciudad francesa, de 29 a 72 euros.

El director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, destacó que estas nuevas rutas reflejan la "apuesta" de la aerolínea por el Aeropuerto Internacional Región de Murcia: "Ampliamos las opciones de viaje para nuestros clientes y seguimos acercando Murcia a algunos de los destinos más atractivos de Europa. Desde 2019, Volotea ha transportado a cerca de 260.000 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, lo que demuestra la buena acogida de nuestras operaciones".