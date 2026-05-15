Murcia se queda sin cañas científicas: 'Pint of Science' no se celebrará en la ciudad este año

La ciudad de Murcia no celebrará este año el festival internacional de divulgación científica Pint of Science. Será la primera vez que la capital de la Región quede fuera del evento desde que comenzó a organizarse en nuestro país en 2015.

Pint of Science es un festival internacional de divulgación científica donde investigadores explican ciencia al público en bares y cafeterías, de forma informal y accesible. La idea es sacar la ciencia de universidades y laboratorios y llevarla a sitios cotidianos. En vez de una conferencia académica seria, suele parecer más una charla relajada tomando algo.

La ausencia no responde a una decisión de los organizadores locales, sino a la exclusión de ADCMurcia (la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia) por parte de la coordinación nacional del festival, según ha denunciado públicamente la entidad murciana en un comunicado firmado por su presidenta, María José Moreno.

ADCMurcia asegura que la decisión llega tras "acusaciones falsas" y una valoración "injusta" del trabajo realizado durante la última década por el equipo de voluntarios que organizaba el evento en Murcia.

María José Moreno, presidenta de ADCMurcia / L.O.

Diez años organizando el festival en Murcia

En el comunicado, la asociación recuerda que fue la encargada de traer Pint of Science a Murcia en 2015, coincidiendo con la primera edición nacional del festival, cuando únicamente seis ciudades españolas participaban en la iniciativa.

Desde entonces, ADCMurcia afirma haber asumido de forma altruista toda la organización local del evento: búsqueda de ponentes, acuerdos con bares, gestión de redes sociales, campañas de comunicación y coordinación de las jornadas. La asociación subraya además la repercusión mediática alcanzada durante estos años, con presencia en televisiones autonómicas, emisoras de radio y periódicos regionales.

Acusaciones de la organización nacional

Según explica ADCMurcia, hace unos meses recibió un correo electrónico de la coordinación nacional en el que se les atribuían diversas irregularidades. Entre ellas, supuestamente apropiarse de la marca Pint of Science, ocultar la imagen del festival en los eventos organizados en Murcia o incumplir plazos de coordinación.

La entidad rechaza todas las acusaciones y sostiene que siempre presentó el festival como un evento organizado en Murcia por ADCMurcia, sin atribuirse la propiedad de la iniciativa. También defiende que la identidad visual de Pint of Science estuvo presente en cartelería, pantallas y materiales promocionales, y critica el sistema de coordinación nacional implantado en los últimos años, al que califica de "burocrático", "ineficiente" y poco compatible con el carácter voluntario del proyecto.

"Todos los miembros de la junta somos voluntarios con trabajos y responsabilidades familiares", señala el comunicado.

"No vamos a mendigar un puesto"

Uno de los aspectos que más molestia ha causado en la asociación, explica Moreno, fue la afirmación, atribuida a la organización nacional, de que ADCMurcia "no está en sintonía con la misión de Pint of Science en España".

La entidad recuerda que fue la primera asociación de divulgación científica creada en el país, fundada en 2014, y reivindica una trayectoria centrada en acercar la ciencia a la ciudadanía. ADCMurcia asegura además haber rechazado una propuesta de reunión para intentar revertir la situación.

"No vamos a mendigar un puesto en un evento que nosotros mismos ayudamos a implantar en esta ciudad", afirma el texto.

Aun así, la asociación deja abierta la puerta a un acercamiento futuro si la coordinación nacional "rectifica sus formas" y reconoce el trabajo realizado por el voluntariado local.

Murcia se queda sin festival en 2026

La consecuencia inmediata del conflicto será la ausencia de Pint of Science en Murcia durante la edición de 2026. "Lamentamos profundamente que los ciudadanos de Murcia se queden este año sin un festival que les pertenecía tanto como a cualquier otra ciudad", señala el comunicado.

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Pese a ello, ADCMurcia asegura que continuará desarrollando actividades de divulgación científica en la Región de Murcia de manera independiente. El comunicado concluye con un mensaje de apoyo a los equipos organizadores de Cartagena y Lorca, ciudades que sí mantendrán el festival este año.