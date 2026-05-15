Murcia participa en el nuevo récord de donantes de órganos: 39 en 48 horas

La generosidad de la sociedad española ha vuelto a marcar un nuevo hito en la actividad de donación y trasplante en nuestro país. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, 34 familias dijeron sí a la donación de órganos en el trágico momento que supone la pérdida de un ser querido. En ese periodo, otras cinco personas donaron un órgano en vida. En total, en sólo 48 horas, 39 personas dieron la oportunidad de salvar o mejorar la calidad de sus vidas a 75 pacientes, gracias a la donación de órganos.

Fueron 46 hospitales de 10 comunidades autónomas los involucrados en este nuevo récord de trasplante, entre ellas la Región de Murcia. De los 75 trasplantes efectuados, 49 fueron renales, 14 hepáticos, 8 pulmonares, 2 cardiacos y uno de páncreas-riñón. Entre las personas trasplantadas se encontraban cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (PATHI) de la ONT, personas con enormes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

Las comunidades autónomas implicadas en la actividad de donación y trasplante el 24 y 25 de marzo fueron: Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid.

Esta actividad fue fruto de un gran trabajo en equipo y del esfuerzo de cientos de profesionales y organismos coordinados al milímetro por la ONT, para que el valioso gesto de la donación se transforme en la realidad del trasplante. Para el transporte de órganos y equipos de trasplante, fue precisa la movilización de 5 aviones privados, con la implicación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Este pico de actividad de trasplante de órganos solo es comparable con el récord anterior registrado el 17 de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos. Este número de procedimientos confirma la robustez del modelo español de donación y trasplante y la solidaridad de nuestra sociedad.

En 2025, en España se realizaron 6.334 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129,0 trasplantes por millón de población. Esto fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 51,9 donantes por millón de población, y a las 408 personas que donaron un órgano en vida. España mantiene el liderazgo mundial en donación de órganos desde hace más de tres décadas.

La ONT recuerda que toda esta actividad es posible gracias a la generosidad de los donantes y de sus familias y a la gran implicación de todos los profesionales que participan en cada operativo. Pese a estos datos, cada día más de 5.000 personas esperan un órgano en España. Para obtener más información sobre cómo ser donante visite la página web de la ONT: https://www.ont.es/informacion-al-ciudadano-3/como-hacerse-donante-3-7/.