Tiempo
El fuerte viento pone en alerta este viernes a varios puntos de la Región
La Aemet prevé lluvias moderadas a partir de mediodía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este viernes, 15 de mayo, una alerta amarilla por vientos en la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h.
Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, la alerta, que afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, comenzará a las 14 horas.
Los vientos de componente norte afectarán a ambas comarcas hasta las 20 horas.
El Ayuntamiento de Lorca, uno de los municipios bajo aviso amarillo, recuerda que entre las incidencias que pueden producirse como consecuencia de este viento se encuentran, entre otros: rotura de ramas y árboles, caída de vallas perimetrales, de elementos adosados a las fachadas, desplazamiento de contenedores de basura, etc., por lo que piden precaución a toda la población.
Además, desde el Consistorio lorquino recuerdan una serie de recomendaciones para la ciudadanía ante episodios de fuertes vientos:
- Evitar caminar cerca de cornisas, árboles o zonas en obras, donde existe riesgo de caída de ramas u objetos.
- Asegurar puertas, ventanas y balcones para prevenir incidentes dentro del domicilio.
- Retirar de ventanas y terrazas cualquier objeto que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
- Si es necesario conducir, reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y estar atento a posibles obstáculos en la vía.
- En zonas costeras, evitar acercarse a la orilla y mantenerse alejado del alcance de las olas.
Desde la Policía Local de Murcia recomiendan a los viandantes "precaución" al caminar bajo cornisas o árboles, así como junto a muros con riesgo de caída.
La previsión del tiempo para hoy
La Aemet prevé para este viernes cielos poco nubosos, aumentando a nubosos y con precipitaciones moderadas a partir de mediodía, quedando despejados al final del día.
Las temperaturas irán en descenso en el interior y permanecerán sin cambios en el litoral. En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.
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