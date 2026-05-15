El fuerte viento pone en alerta este viernes a varios puntos de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este viernes, 15 de mayo, una alerta amarilla por vientos en la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, la alerta, que afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, comenzará a las 14 horas.

Los vientos de componente norte afectarán a ambas comarcas hasta las 20 horas.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / 112

El Ayuntamiento de Lorca, uno de los municipios bajo aviso amarillo, recuerda que entre las incidencias que pueden producirse como consecuencia de este viento se encuentran, entre otros: rotura de ramas y árboles, caída de vallas perimetrales, de elementos adosados a las fachadas, desplazamiento de contenedores de basura, etc., por lo que piden precaución a toda la población.

Además, desde el Consistorio lorquino recuerdan una serie de recomendaciones para la ciudadanía ante episodios de fuertes vientos:

Evitar caminar cerca de cornisas, árboles o zonas en obras, donde existe riesgo de caída de ramas u objetos.

Asegurar puertas, ventanas y balcones para prevenir incidentes dentro del domicilio.

Retirar de ventanas y terrazas cualquier objeto que pueda caer o ser arrastrado por el viento.

Si es necesario conducir, reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y estar atento a posibles obstáculos en la vía.

En zonas costeras, evitar acercarse a la orilla y mantenerse alejado del alcance de las olas.

Desde la Policía Local de Murcia recomiendan a los viandantes "precaución" al caminar bajo cornisas o árboles, así como junto a muros con riesgo de caída.

La previsión del tiempo para hoy

La Aemet prevé para este viernes cielos poco nubosos, aumentando a nubosos y con precipitaciones moderadas a partir de mediodía, quedando despejados al final del día.

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Las temperaturas irán en descenso en el interior y permanecerán sin cambios en el litoral. En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.