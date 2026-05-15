Cuenta atrás para el fin de la rebaja del IVA en luz, gas y carburantes entre dudas sobre su eficacia

Cuenta atrás para el fin de la rebaja del IVA del 21 al 10% de la luz, el gas y los carburantes, una medida puesta en marcha hace casi dos meses para paliar los efectos de la guerra de Irán. El dato definitivo del IPC conocido este jueves -del 3,2% a nivel nacional y del 3,4% en la Región- ha hecho al Gobierno mover ficha y anunciar la retirada el 1 de junio de la bajada del impuesto en la electricidad y el gas porque en el real decreto del primer paquete anticrisis ya venía definido que si en abril la variación del IPC de la electricidad no superaba en más del 15% la cifra de inflación del abril del año anterior, esta reducción de ambos componentes dejaría de aplicarse.

A expensas de cuándo le llegará de forma oficial el turno al recorte del tributo estatal en gasolina y diésel, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya prevén que también decaiga este descuento a finales del próximo mes de junio, coincidiendo con el fin del plazo de este primer paquete anticrisis por el conflicto en Oriente Medio.

Desde el sindicato Gestha consideran que estas bajadas generalizadas del IVA no han sido la 'receta' más idónea al ser "contrarias" al Plan de Acción de la Unión Europea para la energía asequible y a la estrategia de eliminación del trato preferencial para los combustibles.

El secretario general de Gestha, el murciano José María Mollinedo, explica a La Opinión que cuando se acometen bajadas de este tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido "lo que suele ocurrir es que los operadores tienden a absorber ese beneficio vía precios", al igual que pasó también con las escaladas inflacionistas derivadas de la guerra de Ucrania, cuando se fue reduciendo progresivamente el IVA del aceite de oliva o el combustible, pero al final el consumidor seguía pagando igual o incluso más caro.

"Los operadores aprovechan estas bajadas para mejorar márgenes comerciales manteniendo los precios" José María Mollinedo — Secretario general de Gestha

"Aprovechan esas bajadas para mejorar márgenes comerciales manteniendo los precios. En el caso contrario, cuando el IVA aumenta, el coste termina recayendo sobre los consumidores finales, porque las empresas realmente no soportan el IVA y lo acaban repercutiendo", recalca.

Asimismo Mollinedo sostiene que los mayores beneficiarios de las rebajas fiscales de este tipo son precisamente los hogares con rentas más altas y mayores ingresos, que suelen disponer de mejor climatización en sus hogares, de un mayor tamaño, así como de un mayor número de vehículos particulares por hogar, que utilizan más y suelen ser de gamas más altas y con mayores consumos.

En el caso de la Región de Murcia, el secretario general de Gestha recuerda que hay un importante número de personas que cobran el salario mínimo o pensiones medias que destinan prácticamente todo su sueldo a gastos sujetos a IVA: "No estamos hablando de tipos incrementados para bienes de lujo, sino del IVA general y reducido que afecta al consumo ordinario", apunta.

José María Mollinedo / Israel Sánchez

"Medidas coyunturales y paliativas"

Así, los técnicos de Hacienda insisten en que la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas son "medidas coyunturales y paliativas" para compensar a los consumidores de la subida de precios en la electricidad, pero "no aborda las causas que la provocan", por lo que proponen reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y de las tarifas de acceso a la red, y demás medidas previstas en el Plan Europeo de Energía Limpia.

También consideran compatible la ayuda española de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas, agricultores y pescadores o la vigilancia del comportamiento de las operadoras, la logística, la cadena alimentaria o el comercio minorista.

Asimismo exigen a las administraciones que "se coordinen" para aprobar y otorgar otras ayudas directas a sectores más golpeados como los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores para paliar la crisis de precios de los alimentos o de otros bienes de consumo, así como en los precios de compra o alquiler de vivienda.

Más incentivos al transporte público

En la misma línea que planteaba la Comisión Europea, desde Gestha sí que verían más adecuado implementar incentivos temporales para reducir el uso del vehículo privado, como el transporte público gratuito o a bajo coste, el despliegue de vehículos eléctricos -cuyas compras están al alza en los últimos meses en la Región-, el apoyo a los biocombustibles sostenibles para el transporte aéreo o marítimo o desincentivos fiscales basados en las emisiones de CO2 para vehículos de combustible tradicional.

No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que la Comisión sí incluye algunas prácticas de éxito puestas en marcha en España como el abono único del transporte público colectivo, la ampliación del bono social término y eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, el autoconsumo eléctrico y a la rehabilitación energética de edificios de viviendas, singularmente en barrios más necesitados, la limitación del corte de suministros a hogares vulnerables, la promoción de comunidades energéticas e incluso la suspensión temporal del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica.