El cardiólogo murciano José Abellán desmonta la alarma sobre el eritritol, el poderoso edulcorante: "No significa lo que muchos están contando"

Está en las galletas sin azúcar, en los yogures light, en los productos para diabéticos y en casi todo lo que promete dulzor sin remordimientos. El eritritol, uno de los edulcorantes más utilizados en los últimos años y hasta ahora considerado completamente seguro, acaba de protagonizar un estudio que ha encendido todas las alarmas. Y el cardiólogo murciano José Abellán ha querido explicar, sin tecnicismos y con la bata todavía puesta, qué hay de verdad detrás de titulares que estos días están corriendo como la pólvora.

Lo ha hecho, como tiene por costumbre, a través de su cuenta de TikTok (@joseabellan), donde acumula miles de seguidores que lo siguen precisamente por esto: por acercar el mundo de la medicina a los menos familiarizados con él.

Un estudio que ha sacudido al mundo de la nutrición

La investigación se publicó en la revista Nature y su conclusión principal no tardó en saltar a los medios: los niveles elevados de eritritol en sangre se asocian con un mayor riesgo de sufrir infartos e ictus. Así, de golpe, un edulcorante que parecía inofensivo ha pasado a ocupar un lugar incómodo en la conversación sobre salud y alimentación.

El doctor Abellán, recién salido de consulta, se sentó a leerlo con calma antes de grabarse. "Me lo he estudiado, así que si os interesa mi opinión, os la doy", avisó antes de entrar en materia.

Qué dice realmente el estudio

Los investigadores analizaron tres grupos de pacientes (con una carga importante de enfermedad cardiovascular previa) y midieron sus niveles de eritritol en sangre. Tres años después, comprobaron que quienes más eritritol tenían en sangre habían sufrido más eventos cardiovasculares.

Y eso se mantuvo al ajustar los datos por edad, sexo, diabetes, tensión arterial, colesterol, triglicéridos e incluso tabaquismo. "Parece que lo hacen en tres cohortes para dar validez a ese resultado", explica Abellán. Hasta aquí, el dato que ha llenado titulares. Pero el cardiólogo murciano fue más allá.

Lo que no contarán en otros sitios

Aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde la lectura del doctor Abellán aporta matices que conviene conocer antes de vaciar el armario de la cocina. Porque el médico se fue directamente al material suplementario del artículo (esa parte que casi nadie lee) y encontró algo revelador. "Esto no lo vas a ver por ahí en las noticias o en los periódicos", advirtió.

Los pacientes que más eritritol consumían no eran iguales que los que menos consumían. Eran, de media, más de diez años mayores. Tenían mucha más diabetes: del 12% en el grupo de menor consumo al 36% en el de mayor consumo. Y su historial cardiovascular era notablemente peor: el 50% de los grandes consumidores ya había sufrido un infarto previo, frente al 30% en el otro extremo.

La explicación que lo cambia todo

Esos números cuentan una historia muy distinta a la que parece. Y el cardiólogo la resume con una lógica aplastante: "La gente, la población que más edulcorantes consume está más enferma. Y tiene sentido porque a la población diabética que tiene un infarto se le prohíben los azúcares y digamos que es la que más suele consumir".

Dicho de otra manera: no es que el eritritol enferme a la gente. Es que la gente que ya está enferma es la que más lo consume, precisamente porque no puede tomar azúcar. Una diferencia fundamental que los grandes titulares han pasado por alto.

A esto se suman otros factores que el estudio directamente no midió, como el nivel de actividad física o el tipo de dieta completo de los participantes. El propio artículo reconoce, además, que el eritritol se usa mucho en dietas cetogénicas, lo que añade otra variable difícil de aislar.

¿Hay que preocuparse o no?

La respuesta de Abellán es matizada, honesta y, sobre todo, útil. "¿Significa este estudio que el eritritol causa enfermedad cardiovascular? No, no significa eso, pero podría ser un indicio, es simplemente un estudio para tener cautela".

El médico murciano pide que este tipo de hallazgos sirvan para impulsar ensayos clínicos controlados que aclaren de verdad la relación. Pero mientras tanto, lanza un consejo que vale para casi cualquier conversación sobre alimentación: "Seguramente lo que yo saco en claro es que en la alimentación cuanto más naturales seamos, mejor.

Lo que sí que tenemos claro es que los procesados se asocian muchísimo con enfermedad cardiovascular". Un recordatorio que, en el fondo, no tiene nada de nuevo. Pero que a veces necesitamos escuchar de alguien con estetoscopio para acabar de creérnoslo.