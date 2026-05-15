Álvarez-Castellanos, de IU-V, nuevo portavoz del Grupo Mixto hasta verano, cuando cederá el testigo a Antelo

Ya hay nuevo reglamento en el Grupo Mixto publicado en el BORM. Como propuso la Mesa de la Asamblea Regional en un primer momento, se ha acordado que la Portavocía de este órgano parlamentario se desempeñe de forma sucesiva por sus integrantes atendiendo a un sistema rotatorio por períodos de sesiones, que se fijará por orden de antigüedad de sus miembros en el Grupo Mixto.

Quien lleva más tiempo en el Grupo Mixto es María Marín, actual portavoz, sin embargo, el reglamento establece que para la aplicación del criterio de orden de antigüedad se tendrá en cuenta que "no podrá ser portavoz" quien ya lo hubiera sido en esta legislatura, es decir, que la diputada morada está obligada a ceder el testigo a su compañero de coalición, José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes.

No obstante, el reglamento también dicta que aquel diputado a quien correspondiera ser portavoz "podrá renunciar a ello en favor del diputado o diputada que designe, aunque aquel o aquella ya hubiere ostentado la Portavocía. En otras palabras: María Marín podrá seguir dirigiendo el grupo siempre y cuando así lo acuerde con Álvarez-Castellanos y este sacrifique la cuota de poder que le corresponde a él y a IU-V.

A la coalición de izquierdas solo le queda mes y medio de Portavocía, Antelo y Martínez la asumirán durante más de un semestre

Consultado por esta redacción, el diputado de izquierdas manifestó que aún no sabe qué decisión se tomará en el seno de la coalición. Lo que sí dijo es que el reglamento ha contado con un "diseño clarísimo para beneficiar a Antelo". "No le veo otra intención", subrayó.

A la vuelta de vacaciones —julio y agosto son meses inhábiles— se iniciará un nuevo período de sesiones, por lo que la Portavocía rotará hacia el tercer miembro más antiguo, José Ángel Antelo, quien tomará el control hasta el parón de las navidades. El último período antes de elecciones, que durará, en principio, hasta abril, recaerá sobre la última diputada en llegar, Virginia Martínez. Esta última también podría elegir ceder el cargo en su compañero Antelo.

Lo haga o no, lo cierto es que durante unos siete meses tomará la palabra un desertor de Vox, mientras que a la coalición de izquierdas solo le queda mes y medio ostentando la Portavocía.

María Marín ya dijo lo que pensaba de este reglamento cuando fue propuesto por la Mesa de la Cámara hace más de una semana: "Este es el pago del Partido Popular a los dos tránsfugas, porque así hay que llamarlos. Esto que ha sucedido es otra maniobra más del PP completamente antidemocrática, diseñado específicamente contra mi persona".

La Opinión

Según ella, "el Partido Popular no podía consentir tener una oposición realmente firme, por lo que "como ya sucedió la legislatura pasada, se han comprado dos diputados con un doble objetivo". El primero es "aprobar la Ley de Vivienda que le exige la patronal inmobiliaria y aprobar la reforma de la Ley del Mar Menor que exigen los grandes señores del agronegocio", explicó. La segunda razón es "silenciar" a su grupo y "silenciar la voz de la izquierda real en esta Asamblea Regional".

Las intervenciones del Grupo Mixto en las sesiones del Pleno de la Cámara podrán tener lugar a través de un solo diputado y por idéntico tiempo que los demás grupos parlamentarios, siempre que sus miembros presentes en la sesión así lo acuerden y lo manifiesten con 24 horas de antelación. De no existir dicho acuerdo, el tiempo de intervención será asignado a partes iguales entre todos sus integrantes presentes al comienzo de la sesión.

El reglamento impuesto por la Mesa es el mismo que ya funcionaba en el Grupo Mixto la pasada legislatura.