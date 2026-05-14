Vázquez niega una burbuja fotovoltaica: las plantas solares ocupan menos del 0,4% del suelo regional

La Región de Murcia apenas ha autorizado nueva potencia fotovoltaica en el último año y las plantas solares ocupan menos del 0,4% del territorio regional frente al 35% o 40% que representa la agricultura. Con esos datos, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, defendió este jueves en la Asamblea Regional la política energética del Ejecutivo autonómico frente a las críticas de Vox por la implantación descontrolada de renovables en suelos cultivables.

El debate parlamentario giró alrededor del crecimiento de las instalaciones solares y de la necesidad —o no— de restringirlas exclusivamente a terrenos improductivos. Sin embargo, el consejero centró buena parte de su intervención en desmontar la idea de una expansión descontrolada de "macroparques" impulsada desde el Gobierno regional.

"Nunca hemos autorizado macroparques desde el Gobierno regional", afirmó tajante Vázquez, recordando que las instalaciones superiores a 50 megavatios corresponden al ámbito competencial del Gobierno de España. Como ejemplo citó el proyecto de Valdelentisco, recientemente debatido en la Cámara autonómica.

Vox deuncia que existe una implantación descontrolada de renovables en suelos cultivables

El titular de Medio Ambiente aseguró además que desde su departamento "nada se ha autorizado" desde la última interpelación sobre este asunto, celebrada el pasado febrero, y añadió que durante 2025 tampoco se han aprobado nuevos proyectos. Según explicó, la Dirección General de Industria únicamente continúa tramitando expedientes iniciados en ejercicios anteriores: cinco plantas fotovoltaicas con una potencia conjunta de 90 megavatios y una ocupación de 125 hectáreas, de las cuales 121 corresponden a terrenos de secano, "y las cuatro restantes sean probablemente improductivas".

Antonio Martínez, diputado de Vox en la Asamblea Regional / Asamblea Regional

Energía que no depende del estrecho de Ormuz

Vázquez defendió que la energía solar constituye una "oportunidad estratégica" para la Región por su elevada radiación solar y por el contexto energético internacional. "La energía fotovoltaica no depende ni del estrecho de Ormuz ni del gasoducto argelino", sostuvo. También la definió como la tecnología "más barata" para generar electricidad y la vinculó al desarrollo industrial previsto en el Valle de Escombreras mediante proyectos de hidrógeno verde.

El consejero insistió en que el principal límite actual no es el suelo disponible, sino la capacidad de evacuación eléctrica. "La red eléctrica está saturada", reconoció, defendiendo por ello la necesidad de reforzar infraestructuras y habilitar nuevas conexiones en áreas de secano donde puedan implantarse futuras instalaciones sin afectar al regadío.

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Frente a las críticas de Vox, que denunció una supuesta "burbuja fotovoltaica", Vázquez reivindicó la compatibilidad entre agricultura y renovables. Además, subrayó el avance del autoconsumo en comunidades de regantes y puso como ejemplo ayudas regionales recientes para reducir costes energéticos en infraestructuras de riego mediante instalaciones solares.