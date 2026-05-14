Sterm y los colectivos LGTBIQ+ denuncian el incumplimiento de la Ley Trans en las aulas de la Región

El sindicato Sterm Intersindical y los colectivos Chrysallis Murcia, No Te Prives, ¿Lo Tienes Claro?, La Traca, Noroeste Diverso y Vihsibles han comparecido este jueves para denunciar públicamente el incumplimiento de la legislación vigente en materia de acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos de la Región de Murcia.

Durante la rueda de prensa, las organizaciones han explicado los pasos dados en los últimos meses para exigir a la Consejería de Educación el desarrollo de un protocolo específico de acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género, una herramienta que consideran "imprescindible para garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans en el ámbito educativo."

Las entidades recuerdan que la Región de Murcia continúa siendo una de las pocas comunidades autónomas que carece de un protocolo específico para el acompañamiento del alumnado trans en los centros educativos, pese a existir una obligación legal expresa tanto en la normativa estatal como autonómica.

En noviembre de 2025, Sterm y las asociaciones registraron formalmente una propuesta de protocolo dirigida a la Consejería de Educación. Posteriormente, en enero de 2026, representantes de las organizaciones mantuvieron una reunión con la Directora General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación de la misma consejería. Según explican, "aunque la administración mostró sensibilidad hacia la problemática planteada, la aprobación del protocolo quedó supeditada al futuro desarrollo del Decreto de Convivencia, que a día de hoy sigue sin aprobarse".

Las organizaciones consideran que esta situación supone "una dejación de funciones por parte de la Administración regional, especialmente teniendo en cuenta que la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans establece de manera explícita la obligación de elaborar protocolos de apoyo y acompañamiento al alumnado trans".

Asimismo, recuerdan que la Ley 8/2016 de igualdad social LGTBI de la Región de Murcia ya contemplaba medidas específicas en el ámbito educativo, incluyendo la obligación de desarrollar protocolos para garantizar una educación libre de discriminación por identidad de género. "En la actualidad, los centros educativos murcianos continúan funcionando con unas instrucciones de convivencia aprobadas en 2017, anteriores a la Ley Trans estatal y consideradas insuficientes para responder a las necesidades reales del alumnado trans. Las organizaciones denuncian que estas recomendaciones son ambiguas, dejan amplios márgenes de interpretación a los centros y provocan que la atención al alumnado dependa en demasiadas ocasiones de la sensibilidad concreta de cada equipo directivo", denuncian.

Según han señalado durante la comparecencia, la falta de un protocolo homogéneo "genera inseguridad jurídica para los centros educativos y situaciones de desigualdad para el alumnado trans y sus familias". También denuncian que muchas de las medidas previstas en la legislación estatal y autonómica siguen sin aplicarse de forma efectiva en la Región de Murcia, especialmente en materia de formación docente, prevención del acoso LGTBIfóbico y programas de sensibilización educativa.

La propuesta elaborada por STERM y las asociaciones LGTBIQ+ establece un procedimiento claro de actuación para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Entre otras medidas, plantean:

El reconocimiento del nombre y pronombres elegidos por el alumnado.

La adecuación de la documentación administrativa a la identidad de género manifestada.

La garantía de confidencialidad de los datos personales.

El acceso a aseos, vestuarios y uniformes conforme a la identidad de género.

La designación de una persona responsable de acompañamiento dentro del centro educativo.

Medidas organizativas y de prevención del acoso adaptadas a las necesidades específicas del alumnado trans.

Las entidades subrayan además que el protocolo propuesto se fundamenta en el principio del interés superior del menor y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en la Constitución Española.

PSOE y Podemos-IU han llevado el asunto a la Asamblea

Durante la rueda de prensa también se ha informado de que los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos-IU en la Asamblea Regional han registrado interpelaciones parlamentarias dirigidas al Consejero de Educación para exigir explicaciones sobre el grado de cumplimiento de la Ley 4/2023 en la Región de Murcia, la primera de ellas, la formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Ortega tendrá lugar el jueves 14 de mayo.

Asimismo, las organizaciones han señalado que, "ante la falta de respuesta y la inmovilidad de la Consejería de Educación", han trasladado esta situación a la Consejería de Política Social, al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y al Ministerio de Juventud e Infancia para informar del incumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección y acompañamiento del alumnado trans en la Región de Murcia.

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Además, ambas formaciones se han comprometido a presentar mociones en distintos ayuntamientos de la comunidad autónoma durante el mes de junio, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI, para reclamar el desarrollo urgente de protocolos de acompañamiento al alumnado trans. Asimismo, los colectivos han anunciado que durante el mes de junio se celebrarán distintas actividades de concienciación sobre la necesidad de un protocolo en algunas de las ciudades de nuestra región.