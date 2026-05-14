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Salud confirma un cuarto caso de sarampión en el brote de Alcantarilla

La nueva afectada es una mujer vinculada a uno de los casos anteriores, mientras Epidemiología mantiene abierta la investigación para localizar el origen

El brote de sarampión en Alcantarilla suma ya cuatro casos (Imagen de archivo)

El brote de sarampión en Alcantarilla suma ya cuatro casos (Imagen de archivo) / L.O.

EFE

La Consejería de Salud de Murcia ha confirmado este jueves un cuarto caso de sarampión del brote detectado en Alcantarilla, una mujer vinculada a uno de los tres casos anteriores.

Estos son dos adultos y un bebé de 11 meses, de los que se informó el pasado lunes que no tenían esa relación entre sí.

Aún se desconoce cuál fue el primer caso, que sigue siendo investigado por el Servicio de Epidemiología de acuerdo con el protocolo nacional para prevenir la aparición de nuevos mediante el estudio de los contactos personales de quienes sufren la infección.

Este miércoles se descartó que el origen del brote surgiera a raíz de la celebración de un bautizo en ese municipio.

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Los casos tienen en común su localización en Alcantarilla, pero no existe transmisión entre ellos si se tiene en cuenta el periodo de incubación y la evolución de los síntomas.

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