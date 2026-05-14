Renovarán 23 kilómetros de firme en la Región de Murcia con asfalto sostenible: estos son los cortes en carreteras durante las obras

El Ministerio de Transportes destina 4,27 millones de euros a la renovación de 23 kilómetros de firme en las carreteras N-345 y N-342 mediante el uso de asfalto sostenible. La actuación, financiada con fondos europeos, se centra en la aplicación de técnicas de economía circular que permiten reutilizar materiales y reducir la huella de carbono en el mantenimiento de las infraestructuras de la Región.

Los trabajos, que ya se ejecutan en el término municipal de La Unión, han sufrido un retraso debido a la meteorología, lo que obligará a mantener restricciones severas de tráfico en la N-345 hasta finales de mes.

En concreto, la carretera quedará cortada totalmente entre las 8.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes durante las próximas dos semanas (del 18 al 22 y del 25 al 29 de mayo).

El tráfico será desviado por un itinerario alternativo a través de la N-332 y las vías autonómicas RM-F43, RM-12 y RM-314, mientras que la carretera nacional se abrirá a la circulación durante los fines de semana y este viernes, 15 de mayo.

Este proyecto en la Región de Murcia forma parte de un plan nacional de 114 kilómetros con el que el Ministerio busca implantar el uso de pavimentos de baja temperatura y materiales reciclados en la Red de Carreteras del Estado.