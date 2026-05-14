Los Presupuestos de 2026 de la Región de Murcia incluirán una partida de 11 millones para mejorar el "confort térmico" en las aulas

El Gobierno regional destinará 11 millones de euros en mejorar el "confort térmico" y las infraestructuras educativas en las aulas de la Región de Murcia.

Lo anunció este jueves el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea Regional, explicando que será el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2026 los que incluirán una inversión de 11 millones de euros "destinada a mejorar el confort térmico y las infraestructuras educativas en nuestras aulas".

De esos 11 millones, 7 se destinarán a un Plan de Climatización Plurianual "para incrementar la potencia eléctrica" y para que los alumnos "tengan la climatización adecuada"

López Miras señaló que el gasto público regional en Educación ha crecido un 10%, "el doble que la media nacional". Solo en 2025, el Gobierno regional destinó 32 millones en nuevas infraestructuras educativas. Entre ellas, el colegio en La Aljorra, el Sagrado Corazón de Librilla, ampliaciones en el colegio de Almendricos, Escuela de Hostelería de Cartagena, colegio Petra Sánchez de Los Alcázares o IES Mar Menor de San Javier. "Más de 23.000 metros cuadrados. No son promesas, es lo que hemos hecho", añadió.

Aseguró que, desde 2020, se han invertido cerca de 80 millones de euros en centros educativos de la Región de Murcia para eficiencia energética. "Nunca antes en la historia se había hecho esto", insistió el presidente, que prosiguió poniendo ejemplos de inversiones en el Centro Antonio Molina de Blanca, el Centro Rural Agrupado Río Argos de Valentín (Cehegín) o la ampliación del Virgen de la Vega de Cobatillas. "Vamos a licitar en las próximas semanas la ampliación del Antonio Menárguez Costa en Los Alcázares", así como "nuevas actuaciones en municipios como San Pedro del Pinatar o Torre Pacheco", manifestó.

López Miras se jactó de haber reducido en un año las aulas prefabricadas en un 10%.