Planes para el fin de semana en la Región: museos hasta la madrugada, carrozas de papelillo y hasta dragones

Este fin de semana, la Región de Murcia cambia de piel a cada pocos kilómetros. Cartagena se convierte en un museo nocturno con decenas de espacios abiertos hasta la madrugada; Lorca mira al cielo entre patrimonio, trenes turísticos y un espectáculo de drones; Yecla despliega sus carrozas de papelillo en uno de los desfiles más esperados de sus Fiestas de San Isidro; y Alcantarilla invoca a dragones y brujas, fuego junto al Acueducto.

También habrá sitio para el arte urbano en Los Alcázares, donde el graffiti volverá a llenar de color las calles; para la música de raíz en Murcia, con un Tres Culturas que viajará de Al-Ándalus a Iberoamérica; y para quienes quieran empezar el sábado con guantes, bolsas y compromiso ambiental en una nueva edición del Reto Río Limpio.

También habrá sitio para el arte urbano en Los Alcázares, donde el graffiti volverá a llenar de color las calles; para la música de raíz en Murcia, con un Tres Culturas que viajará de Al-Ándalus a Iberoamérica; para quienes quieran empezar el sábado con guantes, bolsas y compromiso ambiental en una nueva edición del Reto Río Limpio; y para las familias que busquen un plan tranquilo al aire libre en el Jardín de la Seda, con talleres, juegos, actuaciones, market y actividades para todas las edades.

Conoce cada uno de estos planes a continuación:

Cartagena celebra La Noche de los Museos con más de 40 espacios abiertos / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

Cartagena, un gran museo nocturno

Cartagena celebrará este sábado la XVIII edición de La Noche de los Museos, una de las grandes citas culturales de la ciudad, que este año llega con el lema 'Cultura para unir, historia para comprender'. Los museos y espacios participantes abrirán de forma gratuita en horario especial, de 19.00 a 01.00 horas, para invitar a vecinos y visitantes a recorrer el patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la localidad.

La programación reunirá más de 40 espacios visitables, entre museos, iglesias, cofradías, galerías, edificios modernistas, instalaciones universitarias y enclaves históricos. Entre las novedades de esta edición destaca la apertura del Anfiteatro Romano y la incorporación de una ruta cultural permanente en el Arsenal Militar, coincidiendo con el 300 aniversario de esta instalación.

Durante la noche se desarrollarán 37 proyectos artísticos, con propuestas de música, teatro, poesía, astronomía, circo, pasacalles, recreaciones históricas, pintura mural, folklore, ciencia y tecnología. También habrá 40 rutas y visitas guiadas, con más de 2.400 plazas, además de una amplia programación infantil y juvenil con talleres, espectáculos y actividades para todos los públicos.

Entre los espacios participantes figuran el Museo Arqueológico Municipal, el Teatro Romano, el Museo del Foro Romano, el ARQVA, el MURAM, el Museo Naval, la Sala Isaac Peral, el Archivo Municipal, el Museo Carmen Conde, el Museo de la Ingeniería, Tecnología e Industria de la UPCT y el Museo del Agua, entre otros.

La Noche de los Museos de Lorca finalizará con el espectáculo de drones 'Viaje espacial' / L.O.

De ‘El Prado en las calles’ al cielo de drones en Lorca

La Ciudad de Sol también se sumará este sábado a la celebración de La Noche de los Museos.

La cita reunirá más de 80 actividades en 32 espacios, con propuestas para todos los públicos: visitas guiadas, conciertos, teatro, circo, exposiciones, talleres infantiles, demostraciones artesanas, recreaciones históricas y música en directo. Entre los atractivos de esta edición destacan el espectáculo familiar de circo ‘Lullaby’, de la Compañía Proyecto Kavauri, en la Plaza de Calderón; la exposición ‘El Prado en las calles’, en la calle Corredera; y el concierto de la Orquesta Sinfónica de Lorca junto a Eva Marín, con el espectáculo ‘Un viaje de cine’ en el claustro de La Merced.

Como novedad, se incorpora el pasaporte de La Noche de los Museos, una iniciativa para animar al público a visitar espacios más alejados del centro, como el Santuario Patronal Santa María la Real de las Huertas, el Museo del Belén, la Casa-Museo del Paso Encarnado o la Antigua Iglesia de San Pedro, en los Barrios Altos.

Las actividades se desarrollarán de 17.30 a 00.00 horas, con una primera franja especialmente pensada para el público infantil, entre las 17.30 y las 19.30 horas. El programa contará también con trenes turísticos (incluso uno infantil) para facilitar los desplazamientos entre distintos enclaves. La noche concluirá a medianoche en el recinto ferial del Huerto de la Rueda con ‘Viaje Espacial’, un espectáculo de drones luminosos con música y coreografía aérea.

El desfile de las carrozas de papelillo, uno de los principales reclamos de la fiestas de San Isidro en Yecla / L.O.

Gran desfile de carrozas de papelillo en Cieza

Yecla vivirá este fin de semana uno de los momentos más esperados de sus Fiestas de San Isidro con la Gran Cabalgata de Carrozas. El sábado, las peñas volverán a llenar las calles con sus más de 70 carrozas elaboradas con el tradicional papelillo, una de las señas de identidad de estos festejos declarados de Interés Turístico Nacional.

Desde las 10.00 horas, las carrozas infantiles y adultas se concentrarán y quedarán expuestas en las inmediaciones de la antigua Estación, la calle del Vino, la calle Salzillo y la avenida de Cartagena. Por la tarde, a las 16.30 horas, se procederá a la recogida de las reinas en sus domicilios con las carrozas.

La Gran Cabalgata comenzará a las 17.00 horas y recorrerá las calles Maestro Mora, San José, Pascual Amat, Francisco Azorín, Colón, San Antonio y Arcipreste Esteban Díaz, hasta finalizar en la antigua Estación. Será el gran escaparate del trabajo de las peñas, que durante semanas preparan unas carrozas en las que se mezclan color, creatividad y tradición agrícola.

La programación del fin de semana incluye también otros actos destacados. El viernes se celebrará la procesión hacia la ermita de Santa Bárbara, con salida desde el atrio de la Basílica de la Purísima a las 19.30 horas, y la jornada concluirá en los Ventorrillos con la actuación de la Orquesta La Mundial Show, a las 23.00 horas.

El sábado, tras la cabalgata, la fiesta continuará de nuevo en los Ventorrillos con la Orquesta Mito (23.00 horas). El programa concluirá el domingo con la entrega de premios de los distintos concursos (19 horas).

Cartel del mercado medieval de Alcantarilla / L.O.

Alcantarilla, tierra de brujas... y dragones

Alcantarilla viajará a la Edad Media con la celebración de su Mercado Medieval, que tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo en el Parque del Acueducto. El entorno, junto al Acueducto, la Noria y el Museo de la Huerta, se transformará durante tres días en un espacio tematizado con más de 50 puestos de artesanía y gastronomía, música, pasacalles y espectáculos para todos los públicos.

Una de las principales novedades será la Aldea Runas del Viento, un espacio dedicado a la brujería, la fantasía y el esoterismo, con demostraciones rúnicas, charlas y actividades especiales. También será protagonista Draknar, un dragón de grandes dimensiones que recorrerá el mercado acompañado por la batukada de Dakitu. La programación incluirá espectáculos de fuego y acrobacias aéreas, como ‘Terra de Fires’, de Las Sargantanas, además de pasacalles con personajes fantásticos, música folk en directo con Vendaval Folk, exhibiciones de cetrería y un castillo de fuegos artificiales las noches del viernes y el sábado.

El mercado contará también con propuestas para los más pequeños, como juegos didácticos, atracciones, talleres de pintura de cofres y máscaras, teatro infantil y un campamento medieval con demostraciones de esgrima, vestimenta de caballeros y actividades de recreación histórica.

El mercado abrirá el viernes, día de la inauguración, de 17.30 a 22.00 horas. El sábado permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Cartel del Festival de Arte Urbano de Los Alcázares / L.O.

El graffiti toma las calles de Los Alcázares

Los Alcázares volverá a convertirse este fin de semana en un gran museo al aire libre con la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano, que se celebra hasta el domingo. Un total de 55 artistas locales, nacionales e internacionales participarán en la creación de 50 nuevos murales que ampliarán el Museo del Mar Menor y llenarán de color distintas calles del municipio.

La programación incluye la realización de ocho murales de gran formato y 42 obras medianas y pequeñas, con la participación de artistas procedentes de la Región de Murcia, distintos puntos de España y países como Colombia, Palestina, Francia, Portugal o Alemania. También habrá creación de cuadros en directo durante todo el fin de semana en La Compañía de Mario, en colaboración con Murcia Street Art Project.

El festival contará además con actividades abiertas al público. El viernes 15 de mayo, a las 18.00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá tres conferencias gratuitas sobre arte urbano y gestión cultural. El sábado 16, de 18.00 a 00.00 horas, La Compañía de Mario presentará su nueva sede, junto al Parque de Bomberos, con una exposición de cuadros de gran formato y una sesión DJ.

La agenda se completa con murales participativos, actividades vinculadas a centros educativos y asociaciones, y rutas en tren turístico para recorrer algunos de los murales más emblemáticos del municipio y ver en directo el trabajo de los artistas durante el fin de semana.

Diego Guerrero y Muerdo unirán sus voces este sábado en el Murcia Tres Culturas / L.O.

Murcia despliega un mapa sonoro de Oriente a Iberoamérica

El festival Murcia Tres Culturas continúa este fin de semana con una programación gratuita que llevará la música de raíz, el flamenco, el klezmer y los sonidos históricos a distintos espacios de la ciudad.

La programación del fin de semana comenzará este viernes, a las 22.00 horas, en la Plaza de los Apóstoles, con Constantinople & Accademia del Piacere, que presentarán De Al-Ándalus a Isfahán, un viaje musical entre Oriente y Occidente. La propuesta reúne a la formación dirigida por Fahmi Alqhai y al ensemble Constantinople, encabezado por Kiya Tabassian, para explorar repertorios de Iberia, Persia y Asia Central.

El sábado habrá tres citas destacadas. A las 19.00 horas, en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús, la Capilla y Ministriles de Santa María interpretará Fuente de Piedades, un homenaje musical a la Virgen de la Fuensanta. A las 20.30 horas, en Molinos del Río, actuará Cat Klezmer Trio, grupo que fusiona la tradición klezmer con músicas del mundo, desde tangos rioplatenses y choros brasileños hasta sardanas catalanas.

La jornada concluirá a las 22.00 horas en la Plaza de los Apóstoles con Diego Guerrero y Muerdo, que llevarán al escenario una propuesta de fusión iberoamericana entre el flamenco y la canción de autor.

Por otra parte, Murcia también se sumará a la celebración del Día Internacional de los Museos con más de un centenar de actividades gratuitas en más de veinte espacios culturales. La programación tendrá su noche central el sábado, cuando numerosos museos abrirán hasta la madrugada con conciertos, visitas guiadas, exposiciones, teatro, planetario y actividades familiares. Entre las propuestas destacan la muestra de Jaume Plensa en la Cárcel Vieja, conciertos del festival Murcia Tres Culturas, actuaciones en el Museo de la Ciudad y jornadas medievales en el Castillejo del Rey Lobo.

Voluntarios participantes en el Reto Río Limpio / AYTO MURCIA

Por un río Segura sin basura

Murcia celebrará este sábado la quinta edición del Reto Río Limpio, una jornada de voluntariado ambiental dedicada a la limpieza del río Segura y su entorno. La iniciativa, organizada con motivo del Día Mundial del Reciclaje, busca fomentar el respeto por el medio natural, el reciclaje y la correcta gestión de residuos.

La actividad comenzará a las 9.30 horas en la Plaza de la Cruz Roja, punto de encuentro desde el que saldrán los grupos de voluntarios hacia distintos tramos del río. Los participantes actuarán tanto en tierra como desde el cauce, con apoyo de embarcaciones tradicionales, y recibirán un kit con gorra, mochila, guantes, bolsas y botella reutilizable.

Desde su puesta en marcha, el Reto Río Limpio ha permitido retirar cerca de 13.000 kilos de residuos del entorno natural del Segura. Además de la limpieza, la jornada tendrá un carácter familiar y festivo, con actividades desde las 13.00 horas en la Plaza de la Cruz Roja.

El cierre incluirá una degustación gratuita de paella, música en directo, un grafiti-photocall ecológico y un espectáculo teatral infantil protagonizado por la Pandilla de Drilo. También habrá degustación de cerveza para mayores de edad

Jardín de la Seda Feste celebra su tercera edición este sábado / CARM

Día familiar en el Jardín de la Seda Fest

El Jardín de la Seda de Murcia acogerá este sábado una nueva edición del Jardín de la Seda Fest, una cita pensada para disfrutar en familia coincidiendo con el Día Internacional de las Familias. El evento se celebrará de 10.00 a 20.00 horas y ofrecerá una programación de ocio, cultura y actividades al aire libre para pequeños y mayores.

Durante toda la jornada, el parque se transformará en un gran espacio de convivencia con talleres creativos, actividades lúdicas, actuaciones en directo y propuestas participativas. También habrá presencia de asociaciones y colectivos locales, que darán a conocer su labor mediante dinámicas abiertas al público.

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El festival contará con diferentes zonas adaptadas por edades, entre ellas una Zona Kids, dirigida a los más pequeños con juegos sensoriales y actividades a su ritmo, y una Zona Teens, con retos, talleres y propuestas pensadas para adolescentes. La oferta se completará con un market de productos locales y una zona gastronómica, que permitirá disfrutar de la jornada sin salir del recinto.