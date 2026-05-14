El Gobierno de la Región de Murcia exige recursos para que la Guardia Civil actúe contra las narcolanchas

"Hay narcolanchas que están llegando a las costas de la Región de Murcia", afirmó este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recordando el incidente del día anterior en Portmán (La Unión) y el que se produjo hace unos días en Mazarrón.

Desde el Palacio de San Esteban exigen al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, que, "ante la posibilidad de que las mafias del narcotráfico se trasladen a la región de Murcia por la presión que se está ejerciendo sobre ellas en el estrecho de Gibraltar", dote a la Guardia Civil "de manera inmediata" de los recursos necesarios para actuar ante hechos de esta naturaleza.

AUGC advirtió que la costa entre Águilas y Cartagena se ha convertido en una zona donde las narcolanchas se protegen cuando hay temporal

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, informó el pasado mes de enero a La Opinión que "las costas de la Región de Murcia se han convertido en una zona donde las narcolanchas se protegen cuando hay temporal". Remarcó entonces que "es un hecho que el narcotráfico se ha extendido desde las provincias de Cádiz y Huelva hasta las costas de Almería y actualmente a las de la Región, principalmente aprovechando calas y playas que la orografía entre Águilas y Cartagena les ofrece como protección". Esa información provocó que el Partido Popular solicitara la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que dé explicaciones de las medidas que ha puesto o va a poner en marcha para hacer frente a la llegada masiva de narcolanchas a las costas de Almería y de la Región de Murcia".

Como también avanzó este periódico en febrero, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil solo cuenta en esta comunidad con tres embarcaciones para controlar a las mafias y solo una de esas tres naves es capaz de alcanzar los 50 nudos (92,6 kilómetros por hora), por lo que es la única que podría ponerse a la altura de las ‘narcolanchas’, barcos cada vez mejor equipados para huir de las autoridades españoles. Algunas de las cuales ya superan los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora.

Es una vergüenza que ni un solo ministro del Gobierno de España acudiese al funeral de los guardias civiles Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Ortuño afirmó que "el Gobierno de España ha abandonado a la Guardia Civil", preguntándose "cuántos más guardias civiles tienen que perder la vida para que el Gobierno de España haga algo".

Se refería a la muerte de dos agentes de la Benemérita la semana pasada mientras perseguían una narcolancha. "Nos parece, como creo que le parece a la inmensa mayoría de los españoles, una vergüenza que la señora Montero, candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, haya calificado como accidente laboral la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio, defendiéndonos del narcotráfico", dijo, calificando de "vergüenza que ni un solo ministro del Gobierno de España acudiese al funeral" de estas dos personas.

"La Guardia Civil se deja la piel y la vida para garantizar nuestra seguridad y para garantizar nuestros derechos y nuestras libertades públicas. Las asociaciones de Guardia Civil llevan años denunciando la falta de medios humanos y la falta de medios materiales. Por tanto, es urgente reformar y endurecer el Código Penal", añadió. En este sentido, subrayó que considerar profesión de riesgo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es urgente".