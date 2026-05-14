El lorquino Miguel Padilla deja la secretaría general de COAG tras 32 años de sindicalismo agrario

Tras más de tres décadas ligado al sindicalismo agrario, una de las voces más reconocibles del campo español prepara su despedida. El lorquino Miguel Padilla cerrará en mayo una etapa marcada por la defensa de la agricultura profesional, las protestas frente a los acuerdos comerciales internacionales y la reivindicación del papel estratégico del sector primario en la economía y el territorio rural.

El agricultor murciano Miguel Padilla pondrá fin a 32 años de trayectoria en el sindicalismo agrario y no optará a la reelección como secretario general de COAG durante la XVI Asamblea General de la organización, que se celebrará los próximos 21 y 22 de mayo en Madrid. Con esta decisión, cumple el compromiso adquirido tras asumir el máximo cargo nacional de la organización en 2021 y deja atrás todas sus responsabilidades orgánicas para centrarse exclusivamente en su explotación agraria en Lorca.

Padilla, agricultor y ganadero profesional, gestiona desde mediados de los años noventa una explotación mixta dedicada al cultivo hortofrutícola y a la producción de energía fotovoltaica en su localidad natal. Aunque inició estudios de Derecho en la Universidad de Murcia, su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al campo.

Su carrera dentro de COAG ha estado estrechamente ligada tanto a la Región de Murcia como al ámbito nacional. Entre 2012 y 2020 presidió COAG-Murcia, una etapa que compaginó con la responsabilidad de Organización en la ejecutiva estatal. Además, ha desempeñado cargos destacados en diferentes entidades del sector agrario y social, como la presidencia de COAG Lorca, la cooperativa Suagrilorca o su participación en el Comité Económico y Social de la Región de Murcia.

Contra los acuerdos de Mercosur o Marruecos

Desde su llegada a la secretaría general nacional, Padilla se convirtió en una de las figuras más combativas frente a las importaciones agrícolas de terceros países. Durante estos años ha denunciado de forma reiterada la "competencia desleal" derivada de acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea, especialmente con Mercosur o Marruecos, al considerar que perjudican gravemente a las explotaciones españolas al exigir a los productores europeos estándares sanitarios, medioambientales y laborales más estrictos que a sus competidores exteriores.

Su discurso también se ha centrado en la defensa de la agricultura familiar y profesional frente a la entrada de fondos de inversión en la compra de tierras y derechos de agua. En diferentes foros públicos advirtió de que el campo "no puede convertirse en un simple activo financiero", alertando de las consecuencias que esta tendencia tendría para el relevo generacional y el futuro de muchas comarcas rurales.

Durante su etapa al frente de COAG, Padilla ha insistido en que agricultores y ganaderos profesionales deben ocupar un lugar prioritario en las políticas agrarias europeas y nacionales, no solo como productores de alimentos, sino también como garantes de la cohesión territorial y del desarrollo económico del medio rural.

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Con su marcha, COAG pierde a una de las voces más firmes de los últimos años en la defensa del sector agrario, mientras Padilla regresa plenamente a la actividad diaria en su explotación de Lorca, el mismo lugar desde el que inició una trayectoria sindical que ha marcado buena parte del debate agrario español de las últimas décadas.