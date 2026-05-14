El PSOE echa en cara al consejero de Educación de la Región de Murcia que lleve tres años incumpliendo la Ley Trans

Dice el artículo 61 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que "las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protocolos de apoyo y acompañamiento al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico, para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans". Esta legislación estatal es de 2023 y, a día de hoy, no hay ni rastro de ningún protocolo específico en la Región de Murcia.

Sobre este incumplimiento interpeló este jueves el diputado socialista Miguel Ortega al consejero de Educación, Víctor Marín, en la sesión de control al Gobierno autonómico celebrada en la Asamblea Regional. "Estamos hablando de menores y jóvenes que sufren situaciones de exclusión, acoso y violencia en las aulas. Muchas familias viven auténticos calvarios por la falta de herramientas y de protección institucional", señaló.

Los socialistas denuncian que existen centros donde "ni siquiera saben cómo realizar el cambio de nombre del alumnado trans"

Ortega relató que, actualmente, existen centros educativos donde "ni siquiera saben cómo o cuándo realizar el cambio de nombre sentido del alumnado trans", y advirtió de que "si un docente se niega a respetar la identidad de un menor trans, hoy no existe ningún protocolo regional que lo ampare y lo proteja".

No dejó pasar la oportunidad de criticar el clima político y social que sufren las personas LGTBI en la Región de Murcia, recordando declaraciones producidas en la Asamblea Regional contra el colectivo al que han calificado de "hombres travestidos" e incluso haciendo llamamientos a la "restauración de la verdad biológica".

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al consejero que concrete una fecha para la aprobación definitiva del protocolo educativo para personas trans.

El consejero Marín manifestó su compromiso de "redoblar esfuerzos" para hacer de los centros educativos de la Región "entornos seguros", destacando el trabajo que ya se está haciendo en los colegios e institutos y valorando positivamente la oferta formativa para el profesorado, como el programa marco Persea y Persea junior, para la capacitación de profesionales sanitarios en Educación para la Salud Afectivo-Sexual en la adolescencia.

Víctor Marín dijo que "no existe desatención" para el colectivo y evitó comprometerse a elaborar el protocolo

Si bien subrayó que "no existe desatención" para el colectivo trans, evitó concretar ningún tipo de cumplimiento con la normativa estatal y, por tanto, no se comprometió a crear ningún tipo de protocolo específico.

La interpelación de la Asamblea del PSOE no ha sido la única iniciativa relacionada con el incumplimiento de la ley. El día anterior, la coalición Podemos-IU anunciaba el registro de una moción para exigir al Gobierno regional un protocolo de atención al alumnado trans. El secretario LGTBIQA+ de la formación morada en la Comunidad, José Sevilla, explicó que "la Consejería ni siquiera tiene que elaborarlo porque los propios colectivos ya le hicieron el trabajo registrando una propuesta el pasado mes de noviembre".

Podemos-IU

Lucha de Sterm y los colectivos LGTBIQ+

Además, el sindicato Sterm Intersindical y los colectivos Chrysallis Murcia, No Te Prives, ¿Lo Tienes Claro?, La Traca, Noroeste Diverso y Vihsibles comparecieron este jueves para denunciar públicamente el incumplimiento de la legislación vigente en materia de acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos de la Región de Murcia.

Durante la rueda de prensa, las organizaciones han explicado los pasos dados en los últimos meses para exigir a la Consejería de Educación el desarrollo de un protocolo específico de acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género, una herramienta que consideran "imprescindible para garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans en el ámbito educativo."

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Las entidades recuerdan que la Región de Murcia continúa siendo una de las pocas comunidades autónomas que carece de un protocolo específico para el acompañamiento del alumnado trans en los centros educativos, pese a existir una obligación legal expresa tanto en la normativa estatal como autonómica.