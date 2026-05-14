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El encarecimiento de la gasolina dispara el coste del transporte con una inflación al alza en la Región

Los precios, que se mantienen en el 3,4% durante el mes de abril, encadenan tres meses de subidas consecutivas en la Comunidad

El empleado de una gasolinera de Cartagena toma la manguera para llenar el depósito de un vehículo.

El empleado de una gasolinera de Cartagena toma la manguera para llenar el depósito de un vehículo. / Iván J. Urquízar

Adrián González

Adrián González

El encarecimiento de los carburantes volvió a presionar al alza los precios en la Región de Murcia durante el pasado mes de abril. El IPC se mantuvo en el 3,4% interanual, el mismo nivel que el mes anterior, impulsado sobre todo por la subida del transporte, que se disparó un 7,7% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de abril los precios encadenan 3 meses de subidas en la Comunidad. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,7% más que en abril de 2025 (+1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 7,1% más (+2 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,7% más (+1,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3% más (+1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla -la Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja (2,9%).

El índice nacional aumentó una décima respecto al mes anterior, mientras que la variación mensual del IPCA en España fue del 0,7%.

En el conjunto del país, las tasas anuales oscilaron entre el 3,8% de Madrid y el 2,5% de Melilla. Por encima de la media nacional también se situaron Aragón y Cantabria, ambas con un 3,3%.

Por debajo del dato estatal quedaron Andalucía, Comunitat Valenciana y País Vasco, con un 3,2%, además de Baleares (3,1%), Canarias, Cataluña y Navarra (3,0%), y Asturias y Extremadura, ambas con un 2,7%.

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El IPCA es el indicador empleado por la Unión Europea para medir la evolución de los precios de consumo de forma homogénea entre los Estados miembros.

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