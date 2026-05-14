El encarecimiento de la gasolina dispara el coste del transporte con una inflación al alza en la Región

El encarecimiento de los carburantes volvió a presionar al alza los precios en la Región de Murcia durante el pasado mes de abril. El IPC se mantuvo en el 3,4% interanual, el mismo nivel que el mes anterior, impulsado sobre todo por la subida del transporte, que se disparó un 7,7% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de abril los precios encadenan 3 meses de subidas en la Comunidad. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,7% más que en abril de 2025 (+1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 7,1% más (+2 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,7% más (+1,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3% más (+1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla -la Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja (2,9%).

El índice nacional aumentó una décima respecto al mes anterior, mientras que la variación mensual del IPCA en España fue del 0,7%.

En el conjunto del país, las tasas anuales oscilaron entre el 3,8% de Madrid y el 2,5% de Melilla. Por encima de la media nacional también se situaron Aragón y Cantabria, ambas con un 3,3%.

Por debajo del dato estatal quedaron Andalucía, Comunitat Valenciana y País Vasco, con un 3,2%, además de Baleares (3,1%), Canarias, Cataluña y Navarra (3,0%), y Asturias y Extremadura, ambas con un 2,7%.

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El IPCA es el indicador empleado por la Unión Europea para medir la evolución de los precios de consumo de forma homogénea entre los Estados miembros.