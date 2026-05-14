La Comunidad despliega 700 inspecciones para contener la clorosis nervial amarilla en el sector citrícola

La llegada de la clorosis nervial amarilla a la Región de Murcia sigue elevando la presión sobre el sector citrícola murciano. Con varios casos ya detectados en explotaciones de Blanca y Mula (cuatro casos confirmados) y la preocupación creciente entre agricultores y organizaciones agrarias, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha decidido reforzar la vigilancia con un amplio plan de inspecciones para tratar de contener el virus antes de que se extienda a más plantaciones.

La Comunidad Autónoma pondrá en marcha 700 prospecciones durante los próximos dos meses para evaluar el alcance real de la presencia del Citrus Yellow Vein Clearing Virus (CYVCV) en la Región y actuar de forma temprana ante posibles nuevos focos.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, presidió este jueves la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia, en la que Administración y representantes del sector analizaron la situación actual y las medidas previstas para frenar la propagación del patógeno.

Tras el encuentro, Vera aseguró que la Consejería ha reaccionado "con rapidez para anticiparnos a cualquier escenario y proteger un sector estratégico para la Región". El director general explicó que la prioridad pasa por "localizar de forma precoz cualquier foco, delimitarlo y actuar con la máxima eficacia".

Limoneros situados en Beniaján. | A.S. / La Opinión

El operativo, coordinado por el Servicio de Sanidad Vegetal junto a las Oficinas Comarcales Agrarias, se centrará especialmente en plantaciones jóvenes de limonero, donde los síntomas suelen manifestarse con mayor claridad y el riesgo de transmisión resulta más elevado.

Las actuaciones se dirigirán principalmente a explotaciones de Blanca y Mula, municipios donde ya se han detectado síntomas sospechosos, además de parcelas que hayan utilizado material vegetal procedente de los mismos lotes o viveros vinculados a los casos investigados. También se reforzará la vigilancia en zonas próximas a Comunidad Valenciana y Cataluña, donde el virus está causando verdaderos estragos.

"La respuesta conjunta del sector será determinante para proteger la citricultura murciana", señala Vera

Según detalló Vera, el plan permitirá disponer "de una fotografía real de la situación en muy poco tiempo" para adoptar decisiones sustentadas en criterios técnicos. En este sentido, insistió en que el objetivo es "atajar cualquier posible expansión antes de que afecte de forma generalizada".

De manera paralela, el Servicio de Sanidad Vegetal ha intensificado los controles en viveros y mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen del material vegetal utilizado en las explotaciones afectadas.

Llamamiento a la colaboración

El director general señaló que los análisis efectuados hasta ahora en viveros oficiales han dado resultado negativo, lo que lleva a pensar que "la posible entrada del virus podría estar vinculada a canales no controlados o a material anterior a los muestreos".

La Consejería aprovechó además la reunión para lanzar un llamamiento al sector agrícola y reforzar las medidas preventivas en las explotaciones. Vera consideró "fundamental la implicación de agricultores y técnicos" para detectar de forma temprana cualquier síntoma sospechoso. Entre las recomendaciones trasladadas al sector figuran la desinfección de herramientas de poda, el control de insectos vectores como pulgones y mosca blanca y el uso exclusivo de material vegetal certificado.

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"Estamos ante un momento clave y la respuesta conjunta del sector será determinante para proteger la citricultura murciana", concluyó el director general.