La Comunidad crea una Comisión para coordinar las acciones del 'Trío de eclipses' que será visible en la Región

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, la creación de la Comisión Interdepartamental Tri-E como órgano de cooperación, intercambio de información e impulso de las actuaciones a desarrollar por la Comunidad en relación con el ‘Trío de Eclipses’, que se producirán entre 2026 y 2028 y serán visibles desde la Región de Murcia.

Entre las funciones de la Comisión destaca analizar los eventuales impactos derivados del eclipse solar total sobre el territorio regional, especialmente en los ámbitos de la investigación y la divulgación científica, la promoción turística y cultural, la movilidad y la gestión de espacios de observación y la prevención sanitaria.

También coordinará a los distintos departamentos regionales implicados en la gestión del triple eclipse e impulsará y promoverá medidas de sensibilización, formación en prevención y comunicación del fenómeno a la ciudadanía de manera coordinada.

Asimismo, colaborará en la difusión de la información oficial sobre los eclipses y sus efectos y promoverá la relación con otras administraciones públicas implicadas.

Entre sus objetivos figura igualmente impulsar y articular la actuación institucional de la Comunidad con universidades, instituciones científicas, entidades culturales, colegios profesionales y organismos especializados, favoreciendo la cooperación y el intercambio de conocimiento.

La Comisión estará presidida por el titular de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias y podrá convocar como invitados a representantes de otros departamentos de la Comunidad, así como de entidades públicas o privadas, entre ellos, los alcaldes y representantes de las Juntas Locales de Seguridad.

Podrá solicitar la participación en calidad de expertos al Colegio de Ópticos, HoyTú - Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo, Mesa del Turismo de la Región de Murcia, Vicerrectorado de Investigación de la UCAM, Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPCT y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMU.

Trío de Eclipses en la Región de Murcia / L.O.

Tres eclipses en tres años

El Instituto Geográfico Nacional, siguiendo los cálculos realizados por el Observatorio Astronómico Nacional, prevé que se produzcan tres eclipses.

El primero de ellos será el próximo 12 de agosto y el porcentaje de visualización en la Región irá del 97 por ciento de Águilas al 99 por ciento de Yecla.

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el segundo, cuya visión oscilará del 93 por ciento de Jumilla al 98 por ciento de Águilas.

Finalmente, el anular, en el que el disco de la luna no llega a cubrir el disco del sol, se observará el 26 de enero de 2028 y se verá prácticamente al 100 por cien en toda la Región.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha autorizado también al consejero de Educación y Formación Profesional a firmar un convenio con la empresa de maquinaria agrícola Avanterra Tech S.L, concesionario oficial John Deere, para implantar la FP dual intensiva en la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, que incluye electromecánica, automoción y carrocería.

Avanterra Tech S.L., es referente en el sector de la maquinaria agrícola en España. Cuenta con una plantilla de 350 profesionales distribuidos en 18 centros por todo el país, incluida la Región de Murcia. La empresa ofrece soluciones tecnológicas de última generación a agricultores, ganaderos, empresas y entidades públicas.

La empresa pondrá a disposición de los centros educativos equipamiento tecnológico para que el alumnado se pueda formar y colaborará en la formación del profesorado. También fomentará el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales en los estudiantes, creará oportunidades de empleo, aportará metodologías y contenidos vanguardistas que respondan a las demandas de la transformación digital y trabajará con la Consejería de Educación y Formación Profesional en el diseño de formación adaptada a las necesidades del sector. El convenio tendrá una duración de cuatro años prorrogable cuatro años más.

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar cerca de 45,5 millones de euros a la adquisición de material para la monitorización y el tratamiento de pacientes diabéticos y el mantenimiento del equipo de braquiterapia del Servicio de Oncología del hospital Virgen de la Arrixaca.

También se ha aprobado un acuerdo con la UMU y la UPCT para que profesores especialistas en sectores singulares obtengan el certificado de Formación Pedagógica y las ayudas a 14 ayuntamientos para impulsar actuaciones de atención al pueblo gitano.

Además, el Consejo ha aprobado el nombramiento de Samuel Baixauli como nuevo rector de la Universidad de Murcia.