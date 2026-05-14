Ayudas de hasta 75.000 euros para los transportistas de la Región afectados por la subida del combustible

Préstamos de hasta 75.000 euros y sin intereses para los transportistas murcianos a la espera de la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo anunciada por el Gobierno de España, con el objetivo de aguantar el golpe que supuso el encarecimiento de la gasolina y de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) y Aválam anunciaron este jueves la puesta en marcha una nueva línea de financiación dirigida a autónomos y pymes del transporte por carretera "con el objetivo de aliviar los problemas de liquidez derivados del incremento de costes energéticos y de explotación".

La línea cuenta con una dotación global de hasta 3 millones de euros y podrán acogerse las empresas y autónomos con sede social en la Región de Murcia que tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y estén inscritos en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte.

En concreto, contempla préstamos desde 10.000 hasta 75.000 euros "aunque excepcionalmente podrían autorizarse importes diferentes", con tipos de interés fijo del 0% "durante toda la vida del préstamo", con un plazo de devolución de un año y con una única amortización final, sin comisiones de cancelación ni amortización anticipada, con aval del 100% de Aválam y una bonificación del coste del aval por parte del propio Icref.

La medida permitirá adelantar las subvenciones estatales vinculadas al gasóleo profesional aprobadas por el Gobierno

La medida permitirá anticipar las ayudas vinculadas al gasóleo profesional contempladas en el paquete de medidas que puso en marcha el Estado a mediados del pasado mes de marzo y está especialmente orientada a empresas que atraviesan "tensiones de tesorería "por el aumento del combustible y el retraso en la percepción de determinadas ayudas públicas.

Los transportistas murcianos, a través de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), valoraron positivamente la iniciativa financiera "como herramienta de apoyo inmediato" para muchas de las empresas del sector asociadas a la patronal.

No obstante, como vienen reclamando desde el inicio del estallido del conflicto internacional, insistieron en contar con más "medidas estructurales y ayudas directas más ambiciosas" que permitan garantizar la viabilidad y rentabilidad del transporte por carretera.

¿Cómo se solicitan?

Para tramitar la solicitud será necesario aportar la información de la Agencia Tributaria relativa a la devolución del impuesto sobre hidrocarburos correspondiente al primer trimestre de 2026, utilizándose el consumo mensual de gasóleo profesional como referencia para calcular el importe financiable. Las solicitudes podrán formalizarse directamente a través de Aválam hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.