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Gastronomía

Arranca la ruta de tapas gourmet con bebida por 4,50 euros en uno de los rincones más exclusivos de la Región de Murcia

Diez días de cocina creativa, producto local y propuestas para todos los bolsillos convierten esta cita en uno de los planes más apetecibles de mayo

Algunas de las tapas preparadas durante la presentación de la ruta.

Algunas de las tapas preparadas durante la presentación de la ruta. / Las Gastrocrónicas

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Surgen citas que ya forman parte del calendario de la Región de Murcia. Y la Ruta de la Tapa LOVE La Manga Club es, sin duda, una de ellas. Este viernes 16 establecimientos abren sus puertas para convertir uno de los rincones más exclusivos de la Región en un auténtico festín de alta cocina al alcance de todos los bolsillos.

La terraza del restaurante La Solana de La Quinta fue el escenario elegido para presentar esta V edición ante los medios, y no pudo haber mejor marco para anunciar diez días que prometen dejar huella en el paladar.

Del 15 al 24 de mayo, la gastronomía toma el mando

La ruta arranca este viernes, 15 de mayo, y se prolongará hasta el domingo 24, con un objetivo claro: poner en el mapa el turismo gastronómico de La Manga Club y reivindicar la calidad de los productos ecológicos del Campo de Cartagena y de toda la Región de Murcia. Así lo explicó la edil delegada de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, Beatriz Sánchez, durante el acto de presentación.

Y el precio, que es lo que muchos están esperando leer: 4,50 euros por tapa, bebida incluida. Sí, has leído bien. Cada tapa va acompañada de una caña pequeña de cerveza de barril, un quinto, una copa de vino, un refresco o agua mineral. Alta cocina con precio de bar de barrio.

16 restaurantes, 16 razones para salir

La asociación de empresarios LOVE La Manga Club, organizadora del evento, reunió este año a 16 establecimientos que han preparado tapas especiales para la ocasión. Desde clásicos ya consolidados en ediciones anteriores hasta propuestas que apuestan por la fusión y la creatividad. El listado completo incluye: The Last Green (Hotel Grand Hyatt La Manga Club), Leña & Karbon (Ona Hotels Las Lomas La Manga), Flute Bar y La Barra (Centro Comercial Las Sabinas), The Last Drop y Paimans Asian Street Food (Centro Comercial La Plaza), La Terraza (The Racquets Club), La Solana (La Quinta at La Manga Club), El Bistro, The Gimlet y The Scotsman (Plaza Bellaluz), Los Molinos Pool Bar, Nacho Papi, Aquarium y The Curry Gardens (Centro Comercial Atamaría) y La Rusticana (Carretera Portmán).

Presentación de la ruta de la tapa LOVE La Manga Club

Presentación de la ruta de la tapa LOVE La Manga Club / Ayto. de Cartagena

Una oferta variada que mezcla cocinas del mundo, producto local y propuestas para todos los gustos, incluyendo opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Una novedad que lo cambia todo: el jurado profesional

Si en ediciones anteriores era el público quien decidía la mejor tapa con su voto, este año la ruta da un paso más. Junto al tradicional Premio a la Mejor Tapa elegida por los visitantes, se estrena un galardón otorgado por un jurado profesional presidido por Tomás Martínez, miembro de la Real Academia de Gastronomía de la Región de Murcia.

De hecho, en el acto de presentación cada establecimiento ya llevó su propuesta para que el jurado pudiera valorarla. El veredicto se conocerá el 25 de mayo, en la ceremonia de cierre que se celebrará en la Plaza Bellaluz de La Manga Club.

Esa misma noche también se anunciará la tapa ganadora del voto popular y se sortearán premios por valor de 1.000 euros entre todas las personas que hayan votado y depositado sus ruteros a lo largo de la ruta.

Todo en el móvil, con un solo QR

Para que no haya excusas, la organización ha puesto las cosas muy fáciles. En la cartelería y en los ruteros físicos hay un código QR que da acceso directo a la web de LOVE La Manga Club, donde se puede consultar qué tapa sirve cada local, sus alérgenos, los horarios de cada establecimiento e incluso un enlace a Google Maps para llegar sin perderse.

Noticias relacionadas y más

La ruta cuenta con el apoyo del Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia y de las empresas Freshvana y Camposeven, comprometidas con la difusión del producto ecológico local.

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