El Arco Noroeste se 'come' más de la mitad de los atascos y retenciones de vehículos hacia Murcia

Brotes verdes con un Arco Noroeste que "ha cambiado la movilidad a favor del área metropolitana de Murcia". Casi dos meses después de que se abriese al completo la ansiada infraestructura tras la inauguración del último tramo, comienzan a aflorar los primeros datos sobre qué beneficios ha traído para el tráfico y la descongestión de puntos críticos como el Nudo de Espinardo o la Ronda Oeste estas semanas una vez que se prometió que ayudaría a sacar a diario unos 27.000 vehículos que se veían obligados a tener que pasar por estos tramos.

Menor intensidad de coches y camiones circulando a diario, mejora de la velocidad de circulación y reducción de retenciones: así lo defendió este jueves la directora del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, Carla Tomás, durante la XI Jornada de Movilidad y Seguridad Vial celebrada en la UCAM. Los transportistas de la Región de Murcia ya venían avisando desde su apertura que se venía notando más fluidez, ahorro de tiempos y "menos estrés" tanto para conductores y transportistas y los datos expuestos por la directora de Tráfico de Levante demuestra que la tendencia es positiva.

La reducción de vehículos en el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste confirma el impacto positivo de la carretera

Durante su intervención en el evento, Tomás resaltó que se ha registrado un descenso de entre el 15% y el 25% de la movilidad en ambos sentidos de la A-7, mientras que en la MU-32 -tramo de acceso norte a la ciudad de Murcia que va desde Archena, pasando por Molina de Segura hasta superar el Nudo de Espinardo en dirección a Murcia- se aprecia una reducción de casi el 60% en sentido a la capital. Ese impacto, destacó, "se traduce básicamente en menores horas que el ciudadano pasa en carretera atascado o parado para llegar a su destino".

Mientras tanto, cabe recordar que el Ministerio sigue dando pasos para ejecutar el primer tramo del Arco Norte, la otra 'obra magna' que contribuirá a quitar en los próximos años otros 36.000 vehículos que pasan cada día por el Nudo de Espinardo.

Un momento de la celebración de la jornada en el templo del Monasterio de los Jerónimos de la UCAM. / L. O.

"El vehículo privado no debe ser la única receta"

Durante la jornada se abordó que la transformación de la movilidad en la Región no pasa únicamente por construir nuevas infraestructuras, sino también por cambiar el modelo de desplazamiento. José Antonio Verdú, director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, defendió que "no podemos permitir que el vehículo privado de uso individual sea la única receta para esto". En su intervención, remarcó que la misión del Gobierno regional es atraer a los ciudadanos al transporte público en cualquiera de sus modalidades, siempre que el servicio sea "eficiente, fiable y competitivo en tiempos".

En el evento también se destacó precisamente ese cambio de paradigma: la seguridad vial ya no se entiende solo desde la reducción de accidentes, sino también desde la capacidad de aplicar nuevas tecnologías para prevenirlos, ordenar mejor los flujos y diseñar servicios más eficientes.

La jornada destaca el uso de las nuevas tecnologías para prevenir accidentes, ordenar mejor los flujos y diseñar servicios más eficientes

Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del Grado en Ingeniería Civil de la UCAM y que ya alertó de que el alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento progresivo de vehículos en carretera, destacó que "si bien antes una preocupación importante era lo que es en sí la seguridad vial, el número de accidentes, ahora lo realmente importante es cómo mejorar esa seguridad con toda aquella tecnología que tenemos hoy en día".

Ese salto tecnológico estuvo presente en buena parte de las intervenciones. Roberto Liñán, director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del área metropolitana de Murcia de la UCAM, incidió en el valor de trabajar con información fiable para transformar la planificación urbana: "Utilizar datos que sean veraces y que se puedan utilizar para simular y planificar es clave, porque el beneficio es para el ciudadano".

Carla Tomás resumió el espíritu del encuentro al afirmar que "estamos ante una movilidad nueva en la cual tenemos que aplicar la nueva tecnología que ha llegado recientemente para quedarse". Una idea compartida por los ponentes, que señalaron que la inteligencia artificial, la digitalización y la planificación basada en datos deben estar al servicio de una movilidad más limpia, eficiente, inclusiva y orientada a las necesidades reales de las personas.