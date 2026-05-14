Aprobada la ampliación de la Reserva Marina de Cabo de Palos

Las aguas que rodean Cabo de Palos ganan terreno para la conservación marina. El Gobierno regional ha aprobado la ampliación de la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas con el objetivo de reforzar la protección de uno de los ecosistemas submarinos más valiosos del Mediterráneo y garantizar la recuperación de especies y fondos marinos en una zona especialmente sensible para el crecimiento de alevines.

La decisión del Consejo de Gobierno permitirá incorporar 168 nuevas hectáreas de aguas interiores situadas entre el extremo suroccidental de la reserva y la línea de costa, de manera que la superficie protegida alcanzará las 2.116 hectáreas. La ampliación supone además la creación de una nueva zona de protección, denominada 'célula C9' o de usos regulados, que se suma a las áreas ya existentes desde la creación de la reserva en 1995.

El nuevo espacio protegido abarca el tramo comprendido entre la playa de Las Amoladeras y el puerto de Cabo de Palos, una franja litoral considerada estratégica para el alevinaje y la regeneración de recursos pesqueros tanto dentro como fuera de la reserva marina.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, destacó este jueves, trasla reunión del Consejo de Gobierno, que esta ampliación permitirá "proteger de forma complementaria todos los hábitats de fondo marino que se encuentran en la zona", entre ellos las praderas de Posidonia oceánica, fondos coralígenos y áreas de roca submarina. Según explicó, la medida reforzará funciones ecológicas esenciales como "la exportación de biomasa, la repoblación de los fondos adyacentes y la protección de las pesquerías artesanales".

La superficie total protegida alcanzará las 2.116 hectáreas

La ampliación también redefine los usos permitidos dentro de la nueva zona regulada. La pesca profesional continuará autorizada mediante artes tradicionales como el palangre de fondo gordo, el trasmallo claro o la moruna, mientras que la pesca recreativa submarina quedará prohibida, al igual que los concursos de pesca deportiva en cualquiera de sus modalidades.

En cuanto a la pesca recreativa desde tierra, solo podrá practicarse bajo la fórmula de captura y suelta, con obligación de facilitar información sobre las capturas realizadas. Además, el fondeo de embarcaciones únicamente estará permitido sobre fondos arenosos para evitar daños sobre ecosistemas sensibles como las praderas de posidonia.

Fauna marina en el Bajo de Dentro de la reserva de Cabo de Palos-Islas Hormigas. | JAVIER FERRER / Jose antonio sánchezJ.A.S.

Las actividades subacuáticas vinculadas al turismo azul también quedarán sujetas a limitaciones horarias y solo podrán desarrollarse entre la salida y la puesta del sol. No obstante, seguirán permitidos el baño, los bautismos de buceo y las prácticas formativas para buceadores no certificados.

La pesca recreativa submarina quedará prohibida y desde tierra bajo la fórmula de captura y suelta

Ortuño recordó que la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas está considerada "uno de los mejores destinos de buceo de Europa y del Mediterráneo" gracias a "la extraordinaria biodiversidad y el excelente estado de conservación de sus fondos". El portavoz subrayó además el valor patrimonial de sus pecios hundidos, convertidos con el paso del tiempo en auténticos arrecifes artificiales repletos de vida marina.

Desde el Gobierno regional defienden que la ampliación evidencia "el compromiso con el patrimonio natural" y la voluntad de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la actividad pesquera artesanal y el atractivo turístico de la costa murciana.

La nueva reserva de Cabo Cope, a la espera de la burocracia

La ampliación de Cabo de Palos-Islas Hormigas se suma además al avance de otro gran proyecto de protección litoral en la Región de Murcia: la futura Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Cope, en Águilas, cuya tramitación se encuentra en una fase avanzada tras el proceso de consulta pública desarrollado en julio de 2025.

La nueva reserva aspira a convertirse en la tercera área marina protegida de la comunidad autónoma junto a Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso. El proyecto contempla un endurecimiento de la regulación sobre actividades náuticas y subacuáticas, con la prohibición de motos acuáticas, limitaciones al fondeo y una reducción de los puntos autorizados para inmersiones.

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El objetivo pasa por favorecer la regeneración pesquera y proteger hábitats marinos de alto valor ecológico, especialmente praderas submarinas y fondos ligados al entorno del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Con esta incorporación, Murcia se convertiría en la única comunidad autónoma española con tres reservas marinas de estas características.