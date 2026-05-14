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Los desertores de Vox denuncian el "boicot" a sus derechos parlamentarios tras 16 plenos sin intervenir

Desde Podemos e Izquierda Unida aseguran que esas afirmaciones "forman parte de una estrategia de victimización y son mentira"

José Ángel Antelo y Virginia Martínez, este jueves en la Asamblea Regional.

José Ángel Antelo y Virginia Martínez, este jueves en la Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez, miembros del Grupo Mixto, denunciaron este jueves la situación que atraviesan en la Asamblea Regional tras acumular "16 plenos sin poder intervenir ni ejercer los derechos fundamentales que corresponden a cualquier diputado elegido democráticamente".

Ambos parlamentarios calificaron de "inadmisible" el "bloqueo institucional" que, según afirman, están sufriendo desde hace casi dos meses. Ambos culpan directamente a la Mesa de la Asamblea y a la actuación conjunta de PSOE y PP, "dilatando deliberadamente los tiempos para impedir cualquier resolución", al tiempo que criticaron también la postura de Vox y Podemos, "repartiéndose tiempos y recursos".

"Es una auténtica vergüenza democrática que no hayamos podido presentar ni una sola iniciativa, ni formular preguntas orales, ni intervenir un solo segundo en 16 plenos", afirmaron.

Es una auténtica vergüenza democrática que no hayamos podido presentar ni una sola iniciativa

José Ángel Antelo

— Diputado regional

Desde la otra parte del Grupo Mixto, María Marín (Podemos) y José Luis Álvarez-Castellanos (IU-V), salieron rápidamente al paso asegurando que "las afirmaciones del señor Antelo forman parte de su estrategia de victimización, y son mentira". Son tajantes al manifestar que "en ningún momento se les ha impedido participar en los plenos" y que, "sin ir más lejos, se les invitó a una reunión para abordar este asunto, pero ni él ni la señora Virginia Martínez asistieron".

"Tampoco han hecho ningún ademán de registrar iniciativa alguna para llevar al pleno en un mes, salvo una moción. Todos sabemos para qué está aquí Antelo, y no es para trabajar, sino para cumplir las órdenes de López Miras, de los empresarios de la construcción y del agronegocio", concluyen los dos diputados de la coalición de izquierdas.

Contra Vox

Durante su comparecencia, Antelo y Martínez señalaron a la dirección nacional de Vox como "responsable de dictar las órdenes políticas que está ejecutando el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional", denunciando que "las decisiones ya no se toman pensando en los intereses de los murcianos ni en los principios que defendían sus votantes, sino obedeciendo instrucciones de una cúpula nacional completamente alejada de la realidad de la Región de Murcia".

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En relación con las acusaciones de transfuguismo recibidas en las últimas semanas, consideraron que "tránsfuga es quien promete una cosa y luego hace la contraria", pero que ellos seguirán defendiendo "los principios y las ideas por las que fueron elegidos".

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