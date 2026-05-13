Yayoflautas denuncian a PP y Vox ante la Justicia por el cierre del centro de menores de Santa Cruz
El litigio se dirige contra Santiago Abascal Conde, José Ángel Antelo Paredes, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras
EFE
El Colectivo Yayoflautas de Murcia ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Murcia una denuncia contra dirigentes de PP y VOX por el cierre del centro de acogida de menores 'Rosa Peñas', situado en Santa Cruz (Murcia), así como por el acuerdo político que motivó su reordenación.
La denuncia se dirige contra Santiago Abascal Conde, José Ángel Antelo Paredes, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, a los que se atribuye responsabilidad política en el marco del denominado acuerdo VOX-PP.
El escrito sostiene que el pacto habría implicado el traslado de 58 menores desde el centro, posteriormente redistribuidos en distintos recursos de acogida en la Región de Murcia, algunos tras alcanzar la mayoría de edad.
Según la documentación aportada a la Fiscalía, el caso había sido previamente archivado en diligencias iniciales, si bien la nueva denuncia solicita su reapertura y la práctica de nuevas investigaciones judiciales.
El colectivo pide al juzgado la toma de declaración de responsables políticos y la revisión de los acuerdos adoptados para esclarecer posibles responsabilidades penales y administrativas.
También solicita que se analicen las condiciones de atención y destino de los menores afectados tras el cierre del centro en toda la región.
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