Prioridad nacional y vida laboral de Santiago Abascal

Vox quiso hablar esta semana en la Asamblea de unidad nacional, igualdad de los españoles y solidaridad entre regiones, asuntos lo suficientemente amplios como para que cualquiera pudiera colar el tema que le apeteciese. Y eso parece que ocurrió. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, no tardó en hablar de prioridad nacional, además de pedir la centralización de competencias.

"Queremos recuperar lo que nos pertenece: educación, sanidad, seguridad y justicia. Que sean la misma independientemente de la parte de España en la que residamos y que se ponga fin a este sistema territorial que separa y que divide a todos los españoles", manifestó, echando por tierra todo el sistema autonómico que caracteriza a este país desde que se aprobara la Constitución de 1978. "Necesitamos eliminar las duplicidades administrativas que generan las comunidades autónomas para empezar de una vez por todas a bajar impuestos de manera generalizada. Necesitamos eliminar esas estructuras ineficientes que obstaculizan el bienestar y la independencia económica de las familias", añadió.

Los españoles exigen una perspectiva nacional en la organización de los servicios públicos y del sistema tributario Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox

Aseguró que "los españoles exigen una perspectiva nacional en la organización de los servicios públicos y del sistema tributario también"; en definitiva, que "los españoles exigen prioridad nacional". Estaba equivocado. La prueba es que su iniciativa solo obtuvo dos votos de fuera de su grupo parlamentario: el de los exiliados José Ángel Antelo y Virginia Martínez.

Durante el debate tuvo lugar un rifirrafe entre el portavoz de Vox y su homóloga de Podemos, María Marín, cuando esta última le recriminó que criticara el sistema autonómico. "Lo que no te dicen es que Santiago Abascal pasó de un cargo autonómico a otro antes de ser diputado de Vox y que la mayoría de sus diputados son funcionarios, asesores enchufados o altos cargos en las mismas comunidades que critican. Si lo tienen tan claro, que renuncien y devuelvan lo cobrado", les dijo.

El socialista Alfonso Martínez Baños fue otro que recurrió a la vida laboral del presidente nacional de Vox para criticar el discurso del portavoz de este partido en la Cámara. "Siempre reniega de los impuestos cuando Abascal ha vivido toda su vida de los impuestos". Les recordó a toda la bancada de esta formación que están sentados en sus escaños "gracias al modelo de democracia que repudian". Al mismo tiempo, atacó al PP por "haberse plegado" a quienes quieren "destruir" el Estado de derecho y porque "comparten gobiernos con quienes quieren volver a los tiempos de los bárbaros".

Ábalos, Cerdán o Koldo son unos corruptos sinvergüenzas. Me dan asco Alfonso Martínez Baños — Diputado PSRM

El dirigente socialista señaló "dos virus" que sufren las democracias: "El que inocula la extrema derecha y el de la corrupción". Al primero se le combate con "propuestas para combatir las desigualdades" y "nunca cediendo ante las exigencias de la ultraderecha"; mientras que al segundo, prosiguió, "la tenemos que combatir desde la base, con medidas drásticas para evitar que corruptos y corruptores se aprovechen de las instituciones". Ya que se había puesto a hablar de corrupción, salió con todo: "A mí y a mis compañeras y compañeros no nos duelen prendas en decir que Ábalos, Cerdán o Koldo son unos corruptos sinvergüenzas". "Me dan asco", añadió.

"De corrupción se habla en los juzgados y los tienen ustedes colapsados actualmente", le respondió el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco cuando subió a tribuna. Sí que le contestó más ampliamente Martínez Alpañez, señalándole que se le había "olvidado el uno", en referencia al mote que Ábalos y Koldo usaban en sus conversaciones intervenidas de WhatsApp para referirse a Pedro Sánchez.

Demasiados frentes abiertos tenía el dirigente de Vox, sin tiempo suficiente para hablar del sistema de financiación pactado entre el PSOE y ERC, eliminar el gasto superfluo, pedir la devolución de competencias al Estado y otros múltiples puntos que incluía una moción que, en el fondo, estaba pidiendo a gritos una reforma constitucional —conservadora, claro—.

Los desertores de Vox en la Cámara, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, únicos de fuera de Vox que votaron a favor de la moción por la unidad nacional. / Iván J. Urquízar

"Lo que he vivido hoy aquí ha sido el colmo de los colmos, y miren que me he llevado sorpresas desde que estoy en política, hace apenas tres años", declaró. Para su sorpresa, diputados de otros grupos parlamentarios se echaron a reír, obligando a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, a pedir silencio —también entre risas—. "No sé de qué se ríen. Mi primer sueldo como político fue en julio de 2023", prosiguió Alpañez, comparándose con otros "que no han cotizado ni un solo día fuera de la política". Precisamente, esto fue lo que María Marín dijo una semana antes sobre Santiago Abascal: "Un vividor que tiene los mismos días cotizados fuera de la política que mi gato".

Alpañez, jefe del Departamento de Inversiones del Icref (Instituto de Crédito y Finanzas de la Región) desde 2010, no se podía creer que se le acusara de trabajar en la Administración pública "después de pasar un proceso de oposición, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad". "Vengo de una familia muy pobre y he tenido que trabajar desde muy pequeño, y gracias a mi esfuerzo y al de mi familia, hoy trabajo en la Comunidad, doy clases en la Universidad de Murcia y tengo el privilegio de ser el portavoz de Vox en esta Asamblea. No me hace falta esto para comer, vivo muy bien y tengo una familia maravillosa", señaló, dirigiéndose a la portavoz morada.

Ni salió esta iniciativa ni se aprobaron las dos enmiendas a la totalidad de PP y Podemos-IU. Otro debate de lo divino y lo humano que queda en nada en la Asamblea Regional.