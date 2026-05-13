Mundo Cooperativo
Ucomur y Ucoerm, con la nueva Estrategia de Empleo de la Región de Murcia
Valoran positivamente que esta estrategia sitúe entre sus prioridades valores propios del cooperativismo, como el empleo de calidad
Ucomur / Ucoerm
UCOMUR y UCOERM han mostrado su apoyo a la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029, presentada por el Gobierno de la Región de Murcia, una hoja de ruta dotada con más de 400 millones de euros que se marca como objetivos alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados y reducir la tasa de paro por debajo del 10% en los próximos cuatro años.
Las entidades cooperativas valoran positivamente que esta estrategia sitúe entre sus prioridades el empleo de calidad, la formación, el emprendimiento, el relevo generacional y la atención a las personas con mayores dificultades de inserción laboral.
Desde UCOMUR y UCOERM destacan que el cooperativismo debe tener un papel fundamental en el desarrollo de esta hoja de ruta, al tratarse de un modelo empresarial basado en la participación, la igualdad de oportunidades, la estabilidad laboral y el compromiso con el territorio.
“El cooperativismo es una herramienta clave para generar empleo estable, inclusivo y de calidad. Las cooperativas no solo crean puestos de trabajo, sino que los arraigan al territorio y ponen a las personas en el centro de la actividad económica”, señala Juan Antonio Pedreño, presidente de ambas entidades, que ha destacado el carácter consensuado de la estrategia y la apuesta por el diálogo social para avanzar hacia un mercado laboral más moderno, inclusivo y equilibrado.
La Estrategia Regional, a cuya presentación asistió el vicepresidente de UCOERM, Raúl Blaya, se articula en siete grandes líneas estratégicas, 48 áreas de trabajo y 112 actuaciones concretas. Además, incluye medidas como la plataforma digital ‘Match Empleo’, el programa ‘Relevo Activo’, las ayudas a la primera experiencia laboral y la consolidación del servicio ‘SEF+Cerca’.
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