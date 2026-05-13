Ucomur trabaja en Abarán y Lorquí en la inserción laboral de colectivos vulnerables

Por tercer año UCOMUR desarrolla el proyecto integral de empleo para colectivos vulnerables con mayores dificultades de inserción laboral, que está subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) que cuenta con tres ejes estratégicos: orientación laboral, formación especializada y mejora de la empleabilidad. Tras realizarlo el primer año en Lorca, Caravaca y Murcia, la pasada edición tuvo lugar en Lorquí y Abarán, municipios en los que se repite la acción y que no cuentan con oficinas del SEF.

Esta es una iniciativa conjunta con los Ayuntamientos de ambas localidades y ofrece atención personalizada a personas con especiales dificultades de acceso al empleo, como mayores de 45 años y desempleados de larga duración, con el fin de mejorar su empleabilidad y promover su inserción laboral, bien por cuenta propia o por cuenta ajena. Además, los usuarios reciben información actualizada sobre el mercado de trabajo actual, las opciones de empleo en sectores emergentes o cómo realizar trámites necesarios en su día a día.

“Es un proyecto centrado en las personas, que podrán beneficiarse de formación específica según sus necesidades, así como de ayudas facilitadoras para su inserción laboral”, explica Celia Sánchez, responsable del departamento de Empleo de UCOMUR. Una iniciativa en cuya ejecución trabajan dos orientadoras laborales, un prospector de empleo y una coordinadora, y que la pasada edición logró un porcentaje del 26% en la inserción laboral de sus 50 participantes, con un 100% finalizado de los itinerarios personalizados.

Cursos oficiales

Este año la novedad del programa radica en que las formaciones que están recibiendo los usuarios están reconocidas como oficiales por el SEF, por lo que quienes las completen recibirán su correspondiente titulación. Se trata de cursos en materias como ChatGPT e inteligencia artificial, habilidades de comunicación, igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, uso básico de programas de ofimática e inteligencia artificial o iniciación a la informática y en competencias digitales básicas.

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Un programa que aporta a los usuarios una mejora personal y profesional, entre otros aspectos potenciando sus habilidades y otorgando mayor autonomía y capacitación para diseñar y ejecutar su propio itinerario profesional o proyecto empresarial de forma independiente.