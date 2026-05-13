Ucomur celebrará su Asamblea General en una cita marcada por sus 40 años de historia

Ucomur celebrará el próximo viernes 5 de junio su Asamblea General Ordinaria en los salones Promenade de Murcia, en un acto que estará conducido por el veterano periodista Manuel Campo Vidal y que espera a más de 600 asistentes. El encuentro servirá para hacer balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio, con la presentación de la memoria anual, el plan de gestión y las principales líneas de trabajo de la organización.

La asamblea reunirá a representantes de las cooperativas que aglutina la entidad y permitirá poner en valor el papel de las cooperativas de trabajo asociado en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Además, contará con la asistencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, así como de otros representantes institucionales y de la economía social murciana.

“Será una jornada de balance, reconocimiento y proyección de futuro. Un encuentro para celebrar el camino recorrido, reforzar el compromiso con los valores cooperativos y seguir impulsando un modelo económico basado en la participación, la solidaridad, la igualdad y el compromiso con las personas”, destaca Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR.

Gran celebración

La cita de este año tendrá además un carácter especialmente simbólico. Ucomur cumple su 41º aniversario, pero aprovechará esta asamblea para celebrar de manera destacada su 40º aniversario. Una fecha muy significativa para la entidad que no pudo conmemorarse el pasado año con la relevancia prevista al coincidir con la designación de Murcia como Capital Española 2025 de la Economía Social.

De esta forma, la organización quiere rendir homenaje a cuatro décadas de trayectoria al servicio del cooperativismo, la economía social y el empleo de calidad, reconociendo el esfuerzo de todas las personas, empresas cooperativas e instituciones que han contribuido a consolidar este modelo empresarial en la Región.

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Durante estos años, Ucomur se ha convertido en una entidad de referencia en la defensa, promoción y acompañamiento de las cooperativas de trabajo asociado, impulsando iniciativas de formación, asesoramiento, representación institucional y fomento del emprendimiento colectivo.