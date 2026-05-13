Ucoerm y el SEF renuevan su compromiso con la mejora de la empleabilidad
El programa de Servicios de Atención Personalizada trabajará con unas 250 personas desempleadas de larga duración y como novedad contará con el nuevo Hub de Vanguardia de la organización
Ucoerm vuelve a desarrollar desde el pasado 21 de abril el programa de Servicios de Atención Personalizada (SAP), que se dirige a personas desempleadas, con especial atención a desempleados de larga duración. Esta iniciativa está subvencionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), tendrá una duración de un año y permitirá desarrollar itinerarios personalizados de inserción laboral orientados a mejorar la empleabilidad y favorecer el acceso al mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de inserción.
“Tenemos amplia experiencia desarrollando programas de orientación y empleo del SEF, habiendo superado ampliamente los objetivos de inserción en anteriores ediciones. De hecho, en el último programa alcanzamos una inserción cercana al 37%, casi cuadruplicando el mínimo exigido”, explica Juan Antonio Pedreño, presidente de la entidad.
Con el Hub de Vanguardia
Como elemento innovador, Ucoerm incorporará al desarrollo del programa el nuevo Hub de Vanguardia de la organización. Este es un espacio orientado a reforzar las actuaciones de orientación avanzada, intermediación laboral y mejora de competencias adaptadas a las nuevas demandas del mercado laboral.
El proyecto contempla la atención a unas 250 personas desempleadas, con un objetivo mínimo de una inserción laboral del 10%, y prevé actuaciones específicas dirigidas prioritariamente a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres con baja cualificación y jóvenes menores de 30 años con baja cualificación.
Atención individualizada
Los Servicios de Atención Personalizada (SAP) se configuran como una prestación de servicios de atención a demandantes de empleo, consistentes en acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, articuladas mediante itinerarios personalizados de inserción ocupacional.
Las personas participantes podrán ser derivadas desde las Oficinas de Empleo de la Región de Murcia y recibirán una atención individualizada basada en el acompañamiento continuo, la orientación profesional, la activación para el empleo y la intermediación laboral.
Entre las acciones previstas se incluyen tutorías individuales, talleres grupales de búsqueda activa de empleo, mejora de competencias digitales, preparación de entrevistas, acompañamiento en procesos de selección y labores de prospección empresarial para facilitar oportunidades reales de inserción laboral.
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