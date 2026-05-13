La Región de Murcia empleará inhibidores de frecuencia para evitar que los estudiantes copien en la PAU

La Región de Murcia será una de las cuatro comunidades autónomas, junto con Galicia, Cataluña y Aragón, que empleará inhibidores de frecuencia para evitar que el alumnado copie en el examen de la PAU con medios tecnológicos, un sistema que la Universidad de Murcia (UMU) ya probó con éxito el curso pasado de manera experimental.

Para el coordinador general de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Región de Murcia, Joaquín Lomba Maurandi, el revuelo generado por las noticias sobre estos inhibidores no debería ser tal, puesto que desde las universidades siempre se han buscado métodos para evitar que los estudiantes copien, en este y en el resto de exámenes.

El uso de dispositivos tecnológicos en lugar de las tradicionales “chuletas” y anotaciones, asegura, es una realidad desde hace 15 años, pero el abaratamiento de los mismos y su uso generalizado llevó ya a la UMU, encargada de organizar las pruebas en la región, a probar de manera piloto el año pasado este tipo de inhibidores de frecuencia en algunas de las sedes del examen.

“Con esas pruebas piloto, comprobamos que tenemos la capacidad para detectar la presencia de redes abiertas en las aulas, por lo que este año, se detectarán de manera generalizada en todas las sedes y aulas donde se van a realizar los exámenes”.

Se hará, ha asegurado, de manera preventiva antes de comenzar las pruebas: los aspirantes tienen prohibido de antemano tanto llevar encima dispositivos electrónicos (deben quedar guardados en los bolsos o mochilas, que se depositan al fondo del aula), como tenerlos encendidos.

Según ha explicado, antes del comienzo de la prueba se comprobará si hay redes abiertas y, en caso de que sea así, se requerirá a los alumnos que desconecten los dispositivos.

Si durante la realización del examen algún estudiante es “cazado” con una red abierta, o portando un dispositivo electrónico, aunque esté apagado, tendrá un cero en toda la prueba de la PAU, no solo en el examen en curso.

La consecuencia, ha advertido, será la misma si se detecta que el alumno está copiando por cualquier otra vía, y los supervisores de las aulas están autorizados a requerir al estudiantado bolígrafos, gafas o cualquier otro elemento sospechoso de poder contener información.

En cualquier caso, para Lomba Maurandi, la “verdadera noticia” es que en unos meses, unos 8.000 jóvenes se incorporarán al sistema universitario y ha puesto en valor, por ejemplo, los esfuerzos realizados en los últimos años por garantizar la inclusión de todos los perfiles.

Así, la PAU cuenta con exámenes adaptados para alumnado con diferentes tipos de discapacidad o de necesidades educativas especiales: desde más tiempo para la resolución de las preguntas a alumnos con trastornos relacionados con el autismo, la hiperactividad o las dislexias, hasta estudiantes a los que se permite resolver las pruebas con un ordenador por patologías en las manos o brazos, o por problemas de visión, por poner algunos ejemplos.

En esta edición, dos de los candidatos son invidentes y realizarán las pruebas en braille, y otro más es sordo y acudirá asistido por un intérprete de lengua de signos.

En ediciones anteriores de la PAU, se han llegado a realizar exámenes a alumnos que estaban hospitalizados en el propio centro sanitario: “Los casos son diversos y nos adaptamos a todas las necesidades”, resume el coordinador.

Fechas de las pruebas

Las pruebas tendrán lugar en la Región de Murcia del 2 al 4 de junio en 12 sedes diferentes y la previsión es que participen unos 8.000 estudiantes que se enfrentarán a nuevos modelos de examen, si bien Lomba ha recordado que estos modelos los han trabajado durante todo el curso y se han puesto ejemplos a su disposición, por lo que el cambio en la estructura (no en los contenidos) no será una dificultad añadida.

El año pasado aprobó un 95,4 por ciento del alumnado que hizo la PAU en la convocatoria ordinaria de junio en la Región de Murcia, y la nota media fue de 7 puntos sobre 10.

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