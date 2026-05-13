La Región de Murcia aspira a generar 13 millones de metros cúbicos de metano al año con residuos agroalimentarios

La Región de Murcia lleva años buscando cómo exprimir cada gota de agua y cada kilovatio de energía. Ahora, el foco se desplaza hacia algo mucho menos visible, pero potencialmente igual de estratégico: los residuos que deja su potente industria alimentaria. Cáscaras de limón, restos vegetales, lodos industriales o subproductos de conserveras podrían convertirse en una nueva fuente energética capaz de alimentar depuradoras, reducir costes y abrir un negocio industrial todavía casi inédito en la comunidad.

Ese es el escenario que dibuja el estudio presentado este miércoles por Agrupal y Esamur en la sala de catas de Estrella Levante, en Espinardo, donde ambas entidades defendieron que Murcia reúne condiciones "únicas" para convertirse en uno de los territorios con mayor potencial para el desarrollo del biogás en España.

El informe pone cifras al alcance de esa transformación: cerca de 250.000 toneladas anuales de residuos agroalimentarios valorizables podrían generar alrededor de 13,1 millones de metros cúbicos de metano al año, equivalentes a más de 52.000 MWh eléctricos. Según el estudio, esa capacidad energética sería suficiente para abastecer aproximadamente a 15.000 viviendas y permitiría además reforzar el autoabastecimiento de las depuradoras regionales y avanzar hacia los objetivos europeos de neutralidad energética fijados para 2040.

La investigación parte de la dimensión del propio sector agroalimentario murciano, uno de los motores económicos de la Región. Según el estudio, la industria alimentaria suma 8.379 millones de euros en ventas, más de 3.456 millones en exportaciones y supera los 28.000 empleos directos. En total, se identifican 435 empresas repartidas en 12 comarcas y 29 subsectores.

Sin embargo, el verdadero foco del documento está en los residuos que genera toda esa actividad. El análisis estima que Murcia produce cada año unas 248.671 toneladas de subproductos orgánicos potencialmente aprovechables para biogás. Gran parte procede del sector citrícola, conservero, congelados, residuos vinícolas y lodos industriales.

El peso del limón y los cítricos resulta determinante. Solo este segmento concentra más de 146.000 toneladas anuales de residuos y representa casi el 70% del potencial regional de metano. El estudio calcula que los residuos de limón, naranja y mandarina podrían aportar conjuntamente 9,11 millones de metros cúbicos de metano al año. Solo el limón alcanzaría 3,78 millones.

Un agricultor recolecta limones. / L.O.

Los técnicos señalan que el rendimiento energético se explica por el elevado contenido orgánico y el alto Potencial Bioquímico de Metano (BMP) de estos residuos. Junto al sector citrícola, el ranking de materiales con mejor comportamiento para biogás lo lideran el pimiento de conserva, la alcachofa, el tomate y el brócoli.

El documento plantea que la clave estaría en la "co-digestión anaerobia", un sistema que mezcla residuos agroalimentarios con lodos de depuradora en digestores sin oxígeno para producir biogás rico en metano. Según los autores, este modelo permitiría incluso duplicar la producción actual de biogás en algunas estaciones depuradoras.

Actualmente, Esamur opera cinco instalaciones con digestión anaerobia que ya generan 6,2 millones de Nm³ de biogás al año y producen más de 11,4 millones de kWh mediante cogeneración.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, defendió durante la jornada que la industria alimentaria regional "lleva años apostando por su modernización e innovación" y destacó que las últimas líneas de ayudas han movilizado "más de 140 millones de euros de inversión".

Rubira aseguró que el estudio "posiciona a la Región de Murcia como uno de los territorios con mayor potencial en España para desarrollar proyectos de biogás" gracias a la combinación de industria alimentaria y red de depuración. Además, subrayó que en los últimos cuatro años se ha logrado reducir un 16% el consumo energético en la depuración de aguas urbanas.

"Avanzamos hacia un modelo cada vez más sostenible y competitivo", afirmó la consejera, quien vinculó esta estrategia a la incorporación de energías renovables y tecnologías de inteligencia artificial en depuración, como el proyecto Regen-IA.

Por su parte, el presidente de Agrupal, Juan Antonio López Abadía, incidió en que la gestión de residuos "puede transformar un coste en una oportunidad de negocio" mediante la biometanización.

"Estamos consiguiendo descarbonizar la industria alimentaria mediante la generación de energía limpia a partir de un residuo que no tenía ningún valor", afirmó. López Abadía defendió además que el biogás es ya una tecnología habitual en Europa y sostuvo que el reto pasa por implantar instalaciones "que cumplan todos los parámetros legales y eviten molestias".

Sólo dos empresas de la Región destinan hoy residuos al biogás

Uno de los datos más reveladores del estudio es que, pese al potencial detectado, la implantación actual sigue siendo mínima. Según la encuesta realizada por Agrupal, solo dos empresas de la Región destinan hoy residuos al biogás. El grueso continúa derivándose a alimentación animal o compostaje.

El informe también advierte de que la nueva Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario condicionará el desarrollo del sector. La normativa establece una jerarquía obligatoria antes de destinar residuos a valorización energética: primero transformación alimentaria, donación o alimentación animal y, solo después, aprovechamiento energético. Eso limitará el uso para biogás a residuos no aprovechables comercialmente, lodos, restos vegetales, orujos vinícolas o determinados subproductos industriales.

El mapa territorial elaborado por el estudio sitúa a la Huerta de Murcia y la Vega Media como las zonas con mayor capacidad potencial, superando conjuntamente las 120.000 toneladas de sustratos y más de 6 millones de metros cúbicos de metano estimados.

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Para Agrupal y Esamur, el escenario abre la puerta a futuras plantas ligadas a depuradoras, polígonos agroalimentarios o consorcios industriales. El biogás aparece así como un complemento a la energía fotovoltaica y como una vía para convertir residuos en electricidad, fertilizantes y ahorro energético en una de las industrias más estratégicas de la Región.