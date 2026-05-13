Reclaman reforzar la inspección en los centros de trabajo ante los 13 fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año en la Región

"Una sola pérdida humana" durante el desarrollo de su jornada laboral "ya es injustificable" y el ritmo de fallecimientos en este inicio de año "está siendo muy preocupante". La advertencia la lanzaba este miércoles la secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, ante los 13 fallecidos en accidentes laborales que se contabilizan desde el inicio de 2026 en la Comunidad.

La mayoría estas muertes, apuntó, se produjeron a consecuencia de caídas desde altura: "Nos lleva a pensar que, en muchos casos, no se utilizaban correctamente los equipos de protección, como arneses o cascos. Por ello, consideramos que es fundamental reforzar la inspección en los lugares de trabajo para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse", reiteró antes de la constitución del Foro Regional sobre Absentismo Laboral este miércoles en Murcia.

"No culpamos a nadie ni afirmamos que las empresas no protejan a sus trabajadores o que los trabajadores no utilicen las medidas de seguridad; sin embargo, es necesario analizar las causas de los accidentes laborales y actuar para prevenirlos", señaló Sánchez, quien también recordó que muchos de estos accidentes responden a "causas inevitables" como infartos u otros problemas de salud repentinos.

La patronal reconoce la responsabilidad empresarial, pero reclama también compromiso de los trabajadores

En la misma línea, la secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, aprovechó su intervención para reclamar el refuerzo de recursos y de plantilla del Instituto de Seguridad y Salud Laboral como "herramienta fundamental especialmente para el desarrollo de la estrategia de Seguridad y Salud Laboral acordada".

Para Fuentes, que denunció que actualmente hay un déficit de personal técnico y médico especializado, defendió que los inspectores realizan "una labor clave especialmente en la prevención de accidentes mortales".

"La seguridad y la salud laboral no pueden limitarse únicamente al cumplimiento formal de determinados trámites o requisitos administrativos, deben asumirse como una prioridad absoluta, seria y fundamental dentro de cualquier entorno de trabajo", dijo Fuentes.

Teresa Fuentes (CCOO) y Paqui Sánchez (UGT), este miércoles en Murcia. / Juan Carlos Caval

"Implicación" también de los empleados

Por su parte, el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, añadió que, aparte de las muertes de trabajadores por caídas, "existen otros casos como los ocurridos durante los desplazamientos al trabajo (los llamados 'in itinere'). No obstante, aseguró que las empresas murcianas están realizando "un importante esfuerzo en esta materia porque existe una responsabilidad empresarial en la protección de la seguridad y salud laboral" y que los empleados también "deben implicarse" igualmente en el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad.

Por último la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, resaltó que, a estas alturas del año, la incidencia de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores ha caído en la Región respecto a 2025 ( a pesar de que el número de accidentes mortales registrados hasta esta fecha sea el mismo que el del año anterior.

El Foro Regional sobre Absentismo Laboral echa a andar / Juan Carlos Caval

Asimismo recordó que el Gobierno regional lanzó una campaña específica para reducir la siniestralidad 'in itinere', además del convenio de colaboración con la Fiscalía "para comunicar de manera inmediata los casos de accidentes laborales graves o mortales, con el objetivo de que puedan investigarse cuanto antes y se determinen con claridad sus causas" y otras acciones de formación, asesoramiento y colaboración con las empresas en materia de prevención y seguridad laboral.